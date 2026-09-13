"Всички жени са хищници“. Брижит проверявала всяка около Еманюел
Нова книга разкрива детайли от брака им
Следете всички новини, анализи и коментари за Първа Дама. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Нова книга разкрива детайли от брака им
Инцидентът разкри шефът на администрацията на първата дама
Съпругата на Радев си поискала от НСО нова кола
Тя вярва в Бог, подкрепя социални каузи и страни от прожекторите
Китайските фенове харесват, че тя има както традиционна, така и модерна страна на жената
Държавният глава на САЩ получава за поста си 400 000 долара годишно
Президентската съпруга коментирала необходимостта от регулация на социалните мрежи
Какво се случва с бившата първа дама
Мъжът й смъква рейтинг, пастор я записал
Автомобилът е изложен за продажба на търг
Смени си снимката, пусна странен пост във фейсбук
Америка загуби легендарна Първа дама в нейната история.Бившата първа дама на САЩ Розалин Картър, съпруга на президента Джими Картър, почина на 96-годи...
Ето как спори президентската двойка
Мярката във всичко е основно правило за съпругата на президента
Президентът Жовенел Мойс беше застрелян при атака срещу резиденцията му
Полагат се усилия тя да бъде откарана до Маями за лечение
Имаше скрито послание на воала си
Първата дама е в страхотна форма
Съпругата на Тръмп с инициатива „Бъди най-добрият“
Джил Байдън е първата в историята, която ще запази работата си след встъпване в Белия дом