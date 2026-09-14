Пръстенът на Джаки Кенеди, който се превърна в легенда: Диамант, изумруд и тайна история

Изминали са 73 години от сватбата на Джаки Кенеди и президента Джон Ф. Кенеди, но един от най-знаковите символи на любовта им продължава да привлича внимание – нейният необичаен годежен пръстен.

Джон Кенеди прави предложението през 1953 г. с изключително впечатляващо бижу на френската компания Van Cleef & Arpels. Пръстенът е в популярния по-късно стил toi et moi – „ти и аз“.

В случая на Джаки това са 2,88-каратов диамант и 2,84-каратов изумруд, и двата с изумрудена шлифовка. Камъните са поставени върху основа, украсена с допълнителни диаманти и изумруди.

По-късно същата година, на 12 септември 1953 г., Джаки и Джон Кенеди се женят в Нюпорт, Роуд Айлънд.

Уникалният дизайн на пръстена впоследствие се превръща във вдъхновение за други знаменитости. Сред звездите, избрали годежни пръстени toi et moi, са Ариана Гранде и Меган Фокс.

Годежът е обявен, но пръстенът още го няма

Джаки и Джон Кенеди обявяват годежа си публично на 24 юни 1953 г.

И до днес обаче няма напълно изяснена версия къде точно е направено предложението. Според едни твърдения Кенеди е задал големия въпрос в Martin's Tavern в Джорджтаун, Вашингтон, а според други – в хотел Omni Parker House в Бостън.

Любопитното е, че след обявяването на годежа Джаки не е снимана с годежен пръстен.

Според Brides тя дори казала пред журналисти: „Все още нямам. С Джак сме разгледали десетки.“

Бащата на Кенеди избира бижуто

Подобно на сватбената рокля на Джаки, изборът на годежния ѝ пръстен също се свързва с бащата на Джон Кенеди – Джоузеф Кенеди.

Той посетил магазина на Van Cleef & Arpels на Пето авеню в Ню Йорк и избрал бижуто с помощта на Елен Арпелс, съпруга на бижутера Луи Арпелс и приятелка на Джаки.

Според Vanity Fair пред Джоузеф били представени пръстенът с диамант и изумруд, гривна с рубини и диаманти и брошка с диамантени листа.

След като обсъдил качеството и дизайна на бижутата, бащата на Кенеди поискал те да бъдат изпратени до Хианис Порт, Масачузетс, без дори да попита за цената.

Джаки променя пръстена за новата си роля

Историята на бижуто обаче не приключва с първоначалния му дизайн.

През 1962 г. Джаки изпраща пръстена обратно във Van Cleef & Arpels, за да бъде преработен.

Новият вариант е значително по-пищен. Около двата централни камъка са добавени 0,66 карата кръгли диаманти и 1,46 карата диаманти с шлифовка „маркиза“.

Промяната не е само въпрос на естетика. Според експерта на British Vogue Рейчъл Гарахан новият дизайн отразява новата роля на Джаки като първа дама на Съединените щати.

„Новият пръстен направи изявление и беляза нарастващата увереност на Джаки както в личен план, така и в ролята на семейството ѝ на световната сцена“, коментира Гарахан пред Vogue.