Известна актриса обяви най-радостната новина
Меган Фокс изненада феновете си
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Меган Фокс изненада феновете си
Във филма влизат Меган Фокс и 50 cent
Актрисата се обясни в любов на ръпъра Машин Гън Кели
Актрисата снима нов филм у нас
Холивудската звезда идва за снимките на трилър хоръра Till Death
Актрисата и съпругът й се разделиха след 10-годишен брак
Звездата от „Трансформърс“ и мъжът й живеят в различни имения
Актрисата претърпяла психологическив срив след "Страстите на Дженфиър"
Актрисата била упорита и двамата скоро започнали да излизат
Те ще са звездите в семейна драма
"Много малко актьори признават, че има филми, в които им е адски неприятно да участват. Е, аз ще кажа истината. Киното е една мелница, в която харесва...
Меган Фокс, която вече е в напреднала бременност, обожава да говори с нероденото си бебе. Това сподели актрисата в шоуто на Джими Кимъл. Според нея дв...
Меган Фокс и съпругът й Брайън Остин Грийн са отново заедно. През август двамата обявиха, че се развеждат, но сега отново изглеждат привързани. Показв...
Меган Фокс и вече бившият й мъж Брайън Остин Грийн са започнали да си комуникират чрез тениски с послания. Меган беше уловена от папараците в Лос Андж...
Красавицата Меган Фокс и колегата й Брайън Остин Грийн са се разделили, гръмнаха световните медии. Двамата бяха заедно от 11 години, пет от които - ка...
Красавицата Меган Фокс сподели, че заниманията й с фитнес са не повече от 15 минути на ден. "Нямам време и нерви за повече. Тежките тренировки ме деп...
"Хората ме мислят за ниско интелигентна, понеже съм хубава. Цял живот не мога да се справя с това и ме дразни сериозно", заяви Меган Фокс. "Изобщо не...
Меган Фокс не се срамува да разголва тялото си, защото го харесва и полага много грижи да е във форма. Тя обаче признава, че трябвало да изключи хляба...
Меган Фокс и съпругът й Брайън Остин Грийн продават къщата си в Калифорния. След раждането на втория им син, те търсят още по-голям дом за уютно семей...
Меган Фокс, една от най-сексапилните жените на планетата, която наскоро роди втория си син, на младини обичала да обикаля стриптийз баровете и да набл...