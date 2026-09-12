Спокойното време свърши. Задава се магнитна буря

Геомагнитната активност се очаква да се засили след уикенда. Изхвърлена от Слънцето плазма може да достигне Земята на 14 септември и да предизвика магнитни смущения, показва актуалната прогноза на Британската геоложка служба (British Geological Survey).

Очакванията са през уикенда геомагнитната обстановка да остане предимно спокойна, но в началото на новата седмица условията да се променят.

Две изхвърляния на коронална маса са наблюдавани на Слънцето

На 10 септември са регистрирани две изригвания на слънчеви нишки, съпроводени от изхвърляния на коронална маса (CME). Ден по-рано е наблюдавано и по-слабо и бавно изхвърляне.

Според Британската геоложка служба част от изхвърлената материя може да е насочена към Земята. Възможен е страничен удар на 14 септември, който да доведе до периоди на повишена геомагнитна активност.

Неделя ще бъде спокойна

За 12 и 13 септември Британската геоложка служба очаква геомагнитното поле да остане спокойно.

Между 13 и 14 септември обаче максималното прогнозирано ниво се повишава до степен „активно“, което показва вероятност от промяна в условията.

Прогнозата на британската Метеорологична служба (Met Office) също сочи възможност за ново засилване на геомагнитната активност на 14 септември, когато се очаква евентуалното достигане на изхвърлената от Слънцето коронална маса.

Възможна е магнитна буря G1

Met Office допуска слаба магнитна буря от категория G1 в края на 13 септември и през 14 септември.

Причината може да бъде комбинация от високоскоростен слънчев вятър, идващ от коронална дупка, и евентуалното въздействие на изхвърлената от Слънцето материя.

Прогнозата обаче остава с ниска степен на сигурност, което означава, че развитието на геомагнитната обстановка все още може да се промени.

Категория G1 е най-ниската от петте степени по скалата за геомагнитни бури и съответства на Kp индекс 5.