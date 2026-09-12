През 1976 г. Келвин Клайн бе първият дизайнер, който показва дънки на подиума. Това промени модата

Днес изглежда, че в света на модата няма почти никакви ограничения. През 1976 г. обаче Келвин Клайн променя историята, като става първият дизайнер, който показва дънки на модния подиум.

Включвайки денима в своите колекции, Келвин Клайн допринася за промяната в начина, по който обществото възприема дънките. Дрехата, която дотогава е била свързвана предимно с работници и тежък физически труд, постепенно започва да се възприема и като част от модата.

Според австралийското Vogue думата „jean“ може да бъде проследена до XIX век, когато е използвана за вид памучен плат с диагонална плетка, предназначен за изработката на панталони. През XX век терминът започва да се използва за различни неофициални панталони от памук или деним.

Дънките в познатия ни днес вид са патентовани през 1873 г. от шивача Джейкъб Дейвис и Леви Строс, собственик на търговия на едро с платове в Сан Франциско.

Медните капси, които и днес са характерна част от много модели дънки, първоначално са добавени с практична цел – да предотвратяват разкъсванията, често случващи се на миньори и други работници.

С течение на времето дизайнът продължава да се променя. Гайките за колан се появяват през 1922 г., а през 1954 г. циповете започват да заменят традиционното закопчаване с копчета.

На пазара се появяват и редица конкуренти. Сред тях са OshKosh B’Gosh през 1895 г., Blue Bell – по-късно превърнала се в Wrangler – през 1904 г. и Lee Mercantile през 1911 г.

От работното облекло до секссимвола

През 50-те и 60-те години на XX век сините дънки придобиват далеч по-секси имидж. За това допринасят звезди като Бриджит Бардо, Марлон Брандо и Джеймс Дийн, които превръщат денима в част от новата младежка култура.

През 70-те години дънките получават и ново значение. Феминисткото движение ги възприема като начин за демонстриране на равенство между половете.

Именно в този период Клайн прави следващата голяма крачка.

През 1976 г. той става първият дизайнер, който показва дънки на модния подиум. Две години по-късно, през 1978 г., създава и първата си колекция, изцяло посветена на денима.

На ревюто за лятната колекция ready-to-wear в Ню Йорк на 2 февруари 1976 г. дизайнерът представя поредица от непринудени визии, подходящи за свободното време и почивка.

Сред тях е комбинация, която по-късно ще се превърне в истинска класика: чифт дънки и бял потник.