Роко Бароко разкри големите изненади в мода 2027

Зрителите на Summer Fashion Weekend първи у нас аплодираха модели от колекциите прет-а-порте и Cruise 2027 на световноизвестния италиански дизайнер Роко Бароко. Дефилето, открито от „Мис България 2025“ Симона Бакърджиева и закрито от Лора Александрова от агенция „Визаж“, показа облекла, с които жените винаги могат да бъдат още по-елегантни и по-привлекателни. Деним, кафтани и Капри насищат визиите за следващата година.

„Ризите от естествена коприна са с принтове, нюансирани от пейзажа, изгревите и залезите на Капри, морето и емблематичните скали Faraglioni, над които се намира уникалното имение на Роко Бароко. В палитрата той щедро използва щрихи от характерните за района пещери Verde и Azzuro“, коментира за „Стандарт“ Анелия Петкова от „Брайдъл фешън“, която представя маестрото в България.

„Мис България“ Симона Бакърджиева откри ревюто

Специално разработената jeans линия включва рокли от тъмносин деним в A силует с детайли от естествена кожа, кристали и перли, панталони и поли в изчистени линии, якета от натурален велур и памучни сетове за свободното време с шик декорация. Кафтаните са изключително атрактивен акцент в гардероба. Аксесоарите, които са не по-малко ефектни - чанти, сакове, обувки и феерични шалове, са десертът на Cruise 2027.

Бизнес дамите Анелия Петкова и Вержиния Иванова са верни на стила, наложен от италианския класик

Неслучайно Роко Бароко, който очарова София при откриването на новия бутик на българското си представителство и с колекцията Pompei haute couture, споделя, че неговите дрехи могат да се носят и след 50 години. Творческата страст и работохолизмът на един от последните живи класици в осмото изкуство са пословични. Още в младостта той превръща хобито в професия, амбицията във всекидневие, а през годините създава емблематични модели, любими на някои от най-известните дами в Европа и Америка – от бизнес империите и киното на Ботуша до червените килими на Холивуд. Характерни за колекциите му са детайли от така уважаваните занаяти на Неапол, в тях дишат багрите на Средиземноморието и прелести от архитектурата на XVI и XVII век. „Класиката винаги го изпълва с адреналин“, добавя Анелия Петкова.