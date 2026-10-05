Малко познат град става магнит за туристите

Малкото средиземноморско градче Виктория, което доскоро често оставаше в сянката на по-популярните туристически места в Малта, ще бъде Европейска столица на културата през 2031 г. Градът се намира на Гозо – по-малкия и по-тих от двата основни острова на Малта, до който се стига с кратко пътуване с ферибот от главния остров.

Досега много туристи възприемаха Виктория само като кратка спирка по пътя из Гозо – място за обяд, снимка пред средновековната Цитадела и бързо продължаване към следващата забележителност. Новата титла обаче е на път да промени това.

Надпревара до последния етап

Изборът на Европейска столица на културата преминава през сложна процедура, която продължава около девет месеца. Кандидатите представят концепциите си, а финалистите разработват подробен план – т.нар. bid book. В него трябва да покажат дългосрочна културна стратегия, европейското значение на проекта и готовността на града да реализира мащабната програма.

В Малта надпреварата започва през октомври 2024 г., когато кандидатури подават Виктория и Биргу, познат още като Виториоза – един от историческите Три града срещу Валета.

Биргу отпада на предварителния етап през ноември 2025 г., а Виктория остава единственият малтийски кандидат във финалната фаза. След последната среща във Валета титлата официално е присъдена на града.

Това е едва вторият път, когато Малта получава престижното звание. Първа бе Валета през 2018 г.

„Остров от острови“

Виктория печели с концепцията „Island of Islands“ – „Остров от острови“. Идеята представя Гозо не просто като малък остров в Средиземно море, а като общност от свързани хора, традиции и култури.

Проектът разглежда острова през три основни средиземноморски теми – бряг, сол и вълни. Зад концепцията стоят и три по-прости принципа – бавност, грижа и смелост.

Целта е да бъде запазен спокойният и осъзнат начин на живот, характерен за Гозо, като към него се добавят нови артистични идеи и културни инициативи.

Цитаделата – сърцето на града

Виктория се намира в географския център на Гозо и има две имена. Официалното – Виктория – е дадено през 1887 г. в чест на Златния юбилей на британската кралица Виктория. Местните жители обаче продължават да наричат града Ир-Рабат.

Истинската му перла е Цитаделата – средновековен укрепен град, издигнат на върха на хълм. Масивните крепостни стени и панорамната гледка към Гозо превръщат мястото в една от най-впечатляващите забележителности на острова.

Под древните стени започва оживеният център на Виктория – площади, малки независими магазини, кафенета с маси на открито и централната автогара, която свързва града с останалите части на Гозо.

С титлата за 2031 г. Виктория получава шанс да покаже именно тази своя страна – по-тиха, автентична и далеч от масовия туризъм. А Гозо постепенно се превръща от еднодневна спирка в самостоятелна културна дестинация.