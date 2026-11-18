Година след кончината на Светлана Тилкова - Алена на 16 ноември 2025 г., нейният съпруг Андрей Тилков предприема издаването на най-пазената ѝ тайна - нейния пълен учебник по астрология и нумерология, чието трето ниво тя умишлено задържа в продължение на 20 години.

Причината за това решение в миналото е била свързана с факта, че след публикуването на второто издание тя забелязва как нейни уникални тълкувания започват да се появяват в различни сайтове, поради което решава да споделя тези сакрални знания единствено със своите преки ученици.

След смъртта ѝ обаче това ограничение отпада, а мащабният труд се разгръща в обем от впечатляващите 1600 страници, разделени в два томa - първият от които излиза от печат, а вторият се очаква през следващата година.

Този изключителен учебник съдържа дълбоки и непознати досега за широката публика познания

за арабските точки и математическите позиции в звездните карти, като жребиите на Хермес. Сред тях се открояват както „Лока Фортуна“, наричана от Алена звездата на материалното щастие, така и точките на смелостта, на Марс, на победата и на Немезида – богинята на възмездието, която служи като европейски еквивалент на кармата.

Въпреки че новата книга представлява строго специализиран астрологичен учебник, мащабното пророческо наследство на Алена е събрано в издадената през февруари 2026 г. книга „Гласът на Вселената“.

В нея тя описва развитието на Земята от нейното раждане до 3000 година, включително контактите с извънземен разум, сливането с вселенското семейство на разума и бъдещите планетарни войни. Според нейните записки човечеството е изправено пред три глобални конфликти – война срещу религиите, борба за парите, след която те ще бъдат заменени от вселенски кредити, и сблъсък на хората с неземни същества, претендиращи за планетата.

Алена прави редица точни прогнози години преди тяхното сбъдване. Още през 2014 година, на базата на астрологични изчисления и знаци около неделната меса на папа Франциск и освободените бели гълъби, нападнати от хищни птици, тя предрича въоръжения конфликт между Русия и Украйна и промяната на териториалните граници.

През 2016 година тя определя Брекзит като диверсия спрямо Великобритания, а през 2020 година анализира дълбоката кармична обвързаност между Русия и Германия след разстрела на императорското семейство Романови през 1918 г., прогнозирайки евентуален пик на разплата между 2029 и 2031 г., ако не бъде постигнато трайно примирие.

По отношение на България Алена твърди, че страната ще пребъде,

но благосъстоянието ѝ зависи от управлението. Още преди 13 години тя предупреждава държавниците за опустошителни климатични аномалии, дълги засушавания и внезапни водни стихии заради разположението на Нептун в Риби – прогноза, която продължава да се сблъсква с тежките наводнения в страната. Тя също така предупреждава бившия премиер Бойко Борисов по време на протестите през 2020 г., че бездействието ще доведе до загуба на управленската власт на ГЕРБ.

Андрей Тилков споделя, че след смъртта на съпругата си е унищожил лични бележки и ръкописи, които тя никога не е искала да бъдат разкривани пред света. Самата Алена не е изработвала личен хороскоп за крайните си дни, тъй като е познавала съдбата си, а първият ѝ допир с астрологията датира от 1977 г. в Япония, където получава рожден хороскоп от японския астролог дядо Осукава.