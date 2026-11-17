Ловецът Танер Емин сподели как е успял да изгони внезапно появила се насреща му мечка.

"Мечка се приближи само на 3-4 метра от мен. Ходеше по пътеката, а аз бях на пусия за глигани край нея. Уплаших се, бях готов да стрелям с пушката, но само ако се наложи. Извиках й : "Бягай, бе!". Тя ме погледна, веднага се обърна и скочи в дерето надолу.", разказа пред "България Днес" Емин.

Случката става в местността Гюней край родопското село Гърбище, където авджията от дружина "Ардино 1" към Ловно-рибарски съюз "Бели брези" чака на прицел диво прасе. Вместо глиган към него по горската пътека се задава огромна мечка.

"Точно като мина покрай мен и реших да й викна, за да я прогоня, и успях. Беше важно, че нямаше малко мече с нея, иначе щеше да е по-лошо", споделя още пред вестника младият баща, който отскоро сбъдва мечтата си да ловува и вече има повалени два глигана.

Историята на Танер веднага връща спомените година и половина по-рано към легендарната шуменска пантера. Човекът, който я забелязва първи в далечината и прави видео с телефона си, казва "Мяу, ве", докато я заснема, а фразата се превърна в една от емблематичните у нас за дълъг период от време.