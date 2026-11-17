Трябва ли вратата на банята да стои отворена или затворена? На пръв поглед това е незначителен въпрос, но отговорът може да предпази дома от влага, мухъл и повреди. Специалисти по отопление и вентилация разкриват кое е по-доброто решение и защо понякога е необходимо да променим навиците си.

Защо отворената врата е по-добрият избор

Според експертите през повечето време вратата на банята трябва да остава отворена. Това позволява на въздуха да циркулира свободно и намалява натрупването на влага по стените, тавана и пода. Особено важно е правилото за помещенията без вентилатор, където парата след горещ душ се задържа по-дълго.

Специалистът Дейл Чейсън предупреждава, че постоянно затворената врата създава условия за появата на мухъл. Освен това недостатъчната циркулация на въздуха може да натовари отоплителните и климатичните системи в жилището.

Кога трябва да затворим вратата

Има обаче важно изключение. Ако банята разполага с ефективен вентилатор, по време на къпане е по-добре вратата да бъде затворена. Така парата се извежда през вентилационната система, вместо да се разпространява из останалите помещения.

След душа специалистите препоръчват вратата да се отвори, а вентилаторът да продължи да работи поне 20 минути. При много малка баня може да се наложи вратата да остане леко открехната дори по време на къпане, за да влиза достатъчно въздух.

Ако няма вентилатор, най-доброто решение е да се отворят вратата и прозорецът, когато има такъв. Това ще помогне на влагата да се отстрани по-бързо и ще намали риска от мухъл.