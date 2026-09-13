Открита или закрита да оставяме завесата на душа? Вижте отговора
Повечето хора избират грешния вариант
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Повечето хора избират грешния вариант
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Хасково. Високата влага това лято удари и по животните. След като съсипа житото и гроздето, донесе за първи път от 15 години насам болестта „син език"...
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