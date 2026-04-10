Открита или закрита да оставяме завесата на душа? Вижте отговора

След всяко къпане в банята остава нещо невидимо, но опасно - влагата. Именно тя се оказва най-важният фактор в спора дали завесата на душа трябва да бъде оставена отворена или затворена. Мнозина избират отворената позиция, водени от логиката, че така ще избегнат мухъла. Но експертният отговор показва, че истината не е толкова еднозначна.

Влагата - истинският враг в банята

Според специалиста по почистване Марла Мок решението зависи основно от това как се контролира влагата след душ. „Поддържането на завесата за душ отворена позволява на въздуха да циркулира около нея, намалявайки вероятността от поява на мухъл и плесен“, обяснява тя.

Отворената завеса дава възможност на материята да изсъхне по-бързо и равномерно. Това не само ограничава влагата, но и създава по-свежа атмосфера в помещението. Допълнителен ефект е и визуалното усещане за по-голямо пространство, което често се възприема като плюс в по-малки бани.

Затворената завеса - неочаквани предимства

Въпреки че често се свързва с риск от задържане на влага, затворената завеса също има своите предимства. Тя може да помогне за по-равномерното изсъхване на цялата повърхност, особено ако е правилно разпъната.

Освен това затворената позиция предотвратява стичането на вода върху пода и образуването на локви около стените. Именно тези зони често се превръщат в огнища на мухъл, когато влагата се задържи по-дълго време.

Какво препоръчват експертите

В крайна сметка Марла Мок дава ясен съвет - завесата да се оставя отворена след душ, но за определен период. „Това дава достатъчно време тя да изсъхне и да се проветри, предотвратявайки натрупването на влага“, посочва тя.

Препоръката е завесата да остане отворена поне един час след къпане. Така се съчетава бързото изсъхване с намален риск от задържане на влага в тъканта.

Как да намалим риска от мухъл

Освен позицията на завесата, ключова роля играят и допълнителните мерки. Използването на вентилатор в банята по време и след душ значително подобрява циркулацията на въздуха.

При по-влажни помещения може да се използва и обезвлажнител, който да отнема излишната влага от въздуха. Това създава по-стабилна среда и намалява условията за развитие на плесени.

Редовното почистване също остава задължително. „Много завеси могат да се перат или почистват със специални разтвори, а използването на подплата предпазва основния материал и удължава живота му“, обяснява Мок.

В крайна сметка решението не е просто въпрос на навик, а на правилна комбинация от действия. Малка промяна в ежедневието може да се окаже ключът към по-чиста и здравословна баня.

