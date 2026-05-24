Как правилно да почистите индукционен котлон. Ефективни съвети

Стъклените котлони и индукционните плотове се превърнаха в предпочитан избор за множество домакинства заради модерния си вид и по-лесното почистване. Въпреки това неправилната поддръжка може бързо да доведе до драскотини, петна и трайни повреди по повърхността. Професионалната почистваща фирма Жаклин Щайн обясни пред Southern Living какви са най-важните правила за безопасно и ефективно почистване. Според експертите редовната грижа значително удължава живота на стъкления плот и запазва добрия му външен вид.

Колко често трябва да се почиства

Най-добрият вариант е стъкленият котлон да се избърсва с мека кърпа след всяка употреба. Така се предотвратява натрупването на мазнини, остатъци от храна и упорити замърсявания.

Експертите препоръчват и по-основно почистване поне веднъж седмично, особено при по-често готвене. Според Жаклин Щайн много хора отлагат тази задача, но редовната поддръжка спестява много повече усилия в бъдеще.

Най-важното правило преди почистване

Преди да започне чистенето, котлонът задължително трябва да е напълно изстинал. Според експертите това е една от най-честите грешки, които хората допускат у дома.

Ако препаратът попадне върху гореща повърхност, той може да изсъхне прекалено бързо и да остави петна. Освен това рискът от изгаряне остава много висок.

Какви препарати не бива да се използват

Специалистите предупреждават да не се използват абразивни гъби, метални телчета или агресивни препарати. Те могат лесно да надраскат стъклената повърхност и да оставят трайни следи.

Най-подходящи са препаратите, създадени специално за стъклени котлони. Те почистват мазнините по-щадящо и намаляват риска от повреди.

Меката кърпа е задължителна

При почистване трябва да се използва мека микрофибърна или памучна кърпа. Тя позволява повърхността да бъде почистена внимателно без опасност от надраскване.

Експертите съветват движенията да бъдат плавни и кръгови, без силен натиск върху плота.

Прекалената вода също е проблем

Много хора смятат, че повече вода означава по-добро почистване, но това не важи за стъклените котлони. Прекомерната влага може да повреди повърхността и да остави неприятни следи.

Затова специалистите препоръчват използването на минимално количество препарат и леко влажна кърпа. След почистване остатъчната влага трябва внимателно да се подсуши със суха мека кърпа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com