Защо хората слагат монети във фризера? Отговорът ще ви изненада

Монета, поставена върху съд със замръзнала вода, може да подскаже дали температурата във фризера се е повишила при прекъсване на електрозахранването. Ако ледът се разтопи, монетата потъва, а при повторното замръзване остава заклещена под повърхността. Трикът е особено полезен след по-дълго отсъствие, когато уредът отново работи и храната изглежда замразена. Позицията на монетата обаче не показва нито точната температура, нито колко дълго продуктите са били размразени.

Как се подготвя тестът

Напълнете подходящ съд с вода и го оставете във фризера, докато течността замръзне напълно. След това поставете монета върху леда и оставете съда на мястото му.

При спиране на електричеството температурата започва постепенно да се повишава. Ако прекъсването продължи достатъчно дълго, ледът се топи и монетата потъва във водата. Когато захранването бъде възстановено, съдържанието замръзва отново, но монетата остава на достигнатото ниво.

Какво показва позицията на монетата

Монета върху самата повърхност означава, че ледът вероятно не се е разтопил или промяната е била незначителна. Ако тя е останала по средата на съда, водата се е размразила частично, преди да замръзне отново.

Монета на дъното показва, че ледът се е стопил напълно. Това е сериозен сигнал, че температурата във фризера се е повишила значително и храната трябва да бъде проверена внимателно.

Защо трикът не дава окончателен отговор

Водата в малкия съд и различните храни не се размразяват с еднаква скорост. Влияние оказват мястото им във фризера, количеството продукти, опаковките и продължителността на прекъсването.

Затова потъналата монета не означава автоматично, че всичко трябва да бъде изхвърлено. Оставането й отгоре също не доказва, че всеки продукт е запазил безопасна температура.

Официалните правила остават по-важни

Най-надеждният ориентир е термометърът за фризер. Според американската Служба за безопасност и инспекция на храните пълният и неотварян фризер може да задържи безопасна температура приблизително 48 часа, а наполовина пълният - около 24 часа.

Храна, в която все още има ледени кристали или чиято температура не е надвишила 4,4 градуса, обикновено може да бъде замразена повторно, макар качеството й да се влоши. Всеки продукт трябва да се преценява отделно, а съмнителната храна не бива да се опитва на вкус.

Монетата може да даде ранно предупреждение, но не замества измерването на температурата и правилата за безопасно съхранение.