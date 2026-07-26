В Япония създадоха още един начин за спасение в жегите

Докато все повече държави се борят с рекордни горещини, в Япония вече предлагат необичайно решение за бързо охлаждане на организма. Компанията SDRS разработи специална охлаждаща кабина, наречена Do Hiemon Box, която побира един човек и за няколко минути понижава телесната му температура. Иновацията е предназначена най-вече за хора, които работят на открито или в условия на екстремни летни жеги, съобщава Evenimentul Zilei.

Как работи „хладилникът за хора“

Do Hiemon Box представлява компактна охлаждаща кабина с достатъчно пространство за един човек. Вътрешната температура се поддържа около 15 градуса по Целзий, което позволява на организма бързо да се охлади след продължително излагане на високи температури.

Използването е максимално лесно. Човек влиза в кабината, сяда на поставената вътре седалка и прекарва няколко минути в прохладната среда. След това кабината може веднага да бъде използвана от следващия човек.

Създаден по технологията на обикновен хладилник

Разработчиците са използвали технологията, която се прилага при хладилниците за напитки и хранителни продукти. Вместо рафтовете обаче са поставили удобна седалка, превръщайки уреда в охлаждаща кабина за хора.

Основната идея е устройството да помага на служители, които работят в тежки условия през лятото, когато рискът от прегряване и топлинен удар е най-голям. Кабината може да бъде използвана и на строителни площадки, в индустриални предприятия, логистични бази или други места с високи температури.

Цената надхвърля 8000 евро

Do Hiemon Box се произвежда от японската компания SDRS, специализирана в производството на хладилно оборудване и вендинг автомати.

Продажната цена на устройството е около 8500 евро без включени данъци. Производителят смята, че инвестицията може да помогне на работодателите да намалят риска от инциденти, свързани с високите температури, и да осигурят по-безопасни условия на труд през летните месеци.

С нарастването на екстремните горещини в много части на света подобни решения вероятно ще стават все по-търсени, особено в отрасли, където служителите прекарват дълги часове на открито или в силно нагрети помещения.