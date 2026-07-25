Ямал на първа романтична ваканция с Инес

След като покори световния връх с националния отбор на Испания на Мондиал 2026, футболната сензация на Барселона Ламин Ямал намери най-добрия начин да отпразнува историческия триумф. Младата суперзвезда и чаровната му половинка - популярната инфлуенсърка Инес Гарсия, избраха Френската Ривиера за първата си съвместна лятна ваканция.

От лудите купони в Ибиса до романтиката във Франция

Преди да се отдаде на романтично "бягство", Ямал прекара няколко дни в компанията на най-близките си приятели на остров Ибиса. Любимата дестинация на световния спортен и шоубизнес елит се превърна в перфектната сцена за диво празнуване на световната титла.

След като зареди батериите с младежката си компания, футболистът се отправи към Мадрид, където се събра с Инес. От испанската столица влюбените излетяха директно към мечтаната си дестинация край Лазурния бряг.

Любов и петзвезден разкош

Сен Тропе е първата обща лятна ваканция за двойката, която все повече привлича вниманието на световни медии. Двамата се наслаждават на пълно спокойствие, слънчеви лъчи и висок стандарт в един от най-скъпите курорти в света.

Красивата Инес Гарсия не пропусна да запечата паметните моменти и сподели серия от кадри със своите хиляди последователи в социалните мрежи, придружени от кратък, но красноречив анонс:

"Здравей, Сен Тропе".

За Ламин Ямал това лято безспорно остава най-специалното в живота му досега - изпълнено с най-големия възможен връх във футбола и незабравими романтични моменти, пише "Флагман".