Денят, в който пет самолета изчезнаха и родиха най-голямата мистерия

5 декември 1945 година започва като обикновен зимен ден във Флорида. Небето над Атлантика е спокойно. В базата на Военноморската авиация на САЩ във Форт Лодърдейл кипи обичайната подготовка. Пет торпедоносеца TBM Avenger се готвят за тренировъчен полет. Машините са сред най-надеждните самолети на американския флот - тежки, здрави и създадени за битка.

На борда им има 14 души. Мисията е рутинна. Полет по предварително зададен маршрут над океана, учебни бомбардировки и връщане обратно.

Но тези пет самолета никога няма да се приберат.

В онзи следобед, когато радиовръзката започва да се разпада, когато опитни пилоти се оказват изгубени насред безкрайния океан, се ражда една от най-великите загадки на XX век.

"Не знаем къде сме. Изглежда, че сме изгубени."

"Не знаем кое е запад."

"Океанът не изглежда както трябва."

Това са едни от последните думи, които се чуват от Полет 19. След тях настъпва тишина. Нито петте самолета, нито телата на екипажа са открити.

Дори огромната спасителна операция, една от най-мащабните в историята на американските военноморски сили до този момент, не открива следа.

Точно тогава се ражда митът. Бермудският триъгълник вече не е просто част от Атлантическия океан. Той се превръща в символ на неизвестното.

Мястото, което няма граници, но има легенда

Бермудският триъгълник никога не е бил официално призната географска зона. Няма нанесена граница върху морските карти. Няма международен статут. Няма официален регистър на изчезванията на кораби и самолети.

Това е условно очертана област в западната част на Северния Атлантик, приблизително между Маями, Бермудските острови и Пуерто Рико.

И въпреки че съществува само като въображаема фигура върху картата, името му се превръща в световен феномен.

През последното столетие стотици истории за кораби, самолети и хора, изчезнали безследно в този район, подхранват легендата.

Но истината е по-сложна. Част от случаите са реални трагедии. Други са преувеличени. Трети са превърнати в сензация десетилетия след случването им.

Бермудският триъгълник е не толкова място, колкото история, която човечеството разказва за собствения си страх от океана.

В началото е Колумб...

Много преди да се роди името "Бермудски триъгълник", моряци вече разказват за необичайни явления в този район.

Първи е самият Христофор Колумб, който по време на първото си плаване към Америка през 1492 година записва в дневника си странни наблюдения. Той отбелязва необичайно поведение на компаса и светлина, която вижда в океана.

Историците обаче са категорични - тези описания не са доказателство за свръхестествени явления.

Средновековните моряци често са се сблъсквали с непознати природни явления - течения, атмосферни ефекти, грешки в навигацията и оптични измами.

Но историите остават. Защото океанът винаги е бил място, където реалността и въображението се срещат.

USS Cyclops - корабът, който изчезна с 306 души

Една от най-големите трагедии, свързвани с района, се случва през Първата световна война. През март 1918 година американският военноморски кораб USS Cyclops напуска Барбадос, натоварен с манганова руда.

На борда има 306 души. Корабът никога не пристига. Няма сигнал за бедствие. Няма открити останки. Няма оцелели.

Изчезването на USS Cyclops остава най-голямата загуба на хора в историята на американските военноморски сили до атаката срещу Пърл Харбър през 1941 година.

Десетилетия по-късно този случай ще бъде включен в легендата за Бермудския триъгълник.

Но и тук съществуват напълно реалистични обяснения - възможно претоварване, конструктивни проблеми или повреда, довела до внезапно потъване.

Полет 19 - трагедията, която превърна океана в мит

Истинското начало на легендата е през 1945 година, когато в 14:10 часа на 5 декември петте TBM Avenger излитат за тренировъчна мисия. Командир на групата е лейтенант Чарлз Тейлър - опитен пилот с над 2500 летателни часа.

Маршрутът е прост. Полет на изток над Атлантика, учебна задача и връщане към базата. Но нещо се обърква. Тейлър съобщава, че компасите му не работят правилно. В епохата преди GPS пилотите разчитат на класическа навигация - компас, скорост, време и познание за района.

Насред океана една грешка може да се превърне в смъртоносен проблем. Вместо да се върнат към Флорида, самолетите вероятно се насочват още по-навътре в Атлантика.

Последните радиоразговори показват объркване. Пилотите обсъждат посоката. Опитват се да разберат къде се намират.

После горивото започва да свършва.

Последната мисия на "летящите танкове"

TBM Avenger не са обикновени самолети. Американските пилоти ги наричат "железни птици". Машините са известни със своята издръжливост. По време на Втората световна война много от тях се връщат от бой с тежки повреди.

Но дори най-здравият самолет не може да победи океана. Avenger тежи над 4,5 тона. При аварийно приводняване машината се удря силно във водата и светкавично потъва.

Когато спасителните екипи започват издирване, те съвсем логично очакват да намерят останки от летящите танкове. Но не откриват нищо. Сякаш гигантските машини са се изпарили.

Самолетът, който изчезна, докато търсеше изчезналите

Трагедията става още по-голяма няколко часа по-късно, когато изчезва и спасителен самолет PBM Mariner с 13 души на борда.

Това е машина, известна с проблеми, свързани с горивната система. Заради големия си запас от гориво е получила зловещия прякор "летящ резервоар“.

Кораб в района съобщава, че е видял огромно огнено кълбо и маслено петно на мястото, където се предполага, че самолетът е паднал. Военноморските сили организират огромна операция. Самолети и кораби претърсват океана.

Но и този път нищо. Морето запазва своята тайна.

Как се ражда името "Бермудски триъгълник"

Любопитното е, че самото име се появява много по-късно. През август 1964 година писателят Винсънт Гадис използва израза "Бермудски триъгълник" в статия за списание Argosy. Материалът е посветен на мистериите около Полет 19.

Това е моментът, когато няколко отделни истории се събират в една голяма легенда. През следващите години книги, телевизионни предавания и документални филми превръщат триъгълника в световен символ на загадките.

Извънземни, чудовища и портали към други измерения

Когато една история стане достатъчно популярна, тя започва да привлича невероятни обяснения. Бермудският триъгълник се превръща в сцена за най-фантастичните теории. Някои говорят за извънземни цивилизации, които отвличат самолети и кораби.

Други твърдят, че в района съществува портал към друго измерение. Появяват се истории за огромни морски чудовища, гигантски калмари и неизвестни сили, които дърпат плавателните съдове към дъното.

Една от популярните научно звучащи теории е свързана с внезапно освобождаване на метан от океанското дъно. Според тази хипотеза огромни количества газ могат да намалят плътността на водата и да причинят потъване на кораби.

Научните доказателства за подобен механизъм като причина за изчезванията в Бермудския триъгълник обаче са недостатъчни.

Реалността зад легендата

Истината вероятно е далеч по-прозаична. Но не по-малко впечатляваща. Районът на Бермудския триъгълник е един от най-натоварените морски и въздушни коридори в света.

Както отбелязват специалисти по военноморска история, да кажем, че там са ставали много инциденти, е сравнимо с това да се изненадаме, че на най-натоварените магистрали има много катастрофи.

Тук преминават хиляди кораби и самолети. Колкото повече движение има, толкова повече са възможностите за аварии.

Но природата също играе роля. В района преминава Гълфстриймът - мощно океанско течение, което може бързо да отнесе останки далеч от мястото на инцидента.

Тук се срещат тропически бури, урагани и внезапни промени във времето. Океанът може да създаде огромни вълни за минути. А навигацията в открито море винаги е била изпитание.

Най-дълбоката тайна е самият океан

Близо до южната част на предполагаемия триъгълник се намира падината Пуерто Рико - едно от най-дълбоките места в Атлантическия океан. На места дълбочината достига над 8000 метра. Там останките от кораб или самолет могат да останат завинаги скрити. Океанът не оставя доказателства. Той ги поглъща.

Бермудският триъгълник - мит, който отказва да умре

Днес учените не приемат Бермудския триъгълник като място с необичайно висок брой необясними изчезвания.

Няма доказателства за свръхестествени сили, за извънземни, за портали между световете. Но легендата продължава.

Защото тя разказва нещо много човешко. За страха от неизвестното. За океана, който винаги е бил по-голям от човека.

И за онзи момент през декември 1945 година, когато пет самолета излитат от Флорида и се превръщат в най-известната загадка на XX век.

Бермудският триъгълник може да не е врата към друг свят. Но е врата към въображението на човечеството.