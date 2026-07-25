Какво ни казват котките с мяукане

Повечето хора вярват, че мяукането е често срещан котешки език, пише Newsweek.

Учените обаче са стигнали до неочакван извод: възрастните котки почти никога не използват този звук, за да общуват помежду си.

Те използват миризми, позиции на тялото, изражения на лицето, движения на опашката, докосване, както и други звуци - мъркане, съскане, ръмжене, вой или трели.

Често срещаното мяукане рядко се чува по време на взаимодействия между възрастни котки, но много често по време на комуникация със стопаните им.

Въпреки това, изследователите посочват, че понякога котките все пак могат да мяукат една на друга - например по време на териториални конфликти, по време на брачния сезон или в други стресови ситуации.

Защо котките се приближават до хората чрез мяукане?

Учените обясняват, че този звук произхожда от ранното детство на животното.

Котенцата мяукат, когато останат без майка си, когато им е студено, гладни са или когато се чувстват неудобно.

Това е начин те да привлекат вниманието на майката котка и да сигнализират, че се нуждаят от помощ.

Проучване на осем котенца установи, че естеството на мяукането им се променя в зависимост от ситуацията – изолация, температура на околната среда и дори възраст.

През първите шест седмици от живота този звук е важен инструмент за оцеляване.

Въпреки това, с напредването на възрастта на котките, нуждата от такъв сигнал почти изчезва сред тях.

Как хората научиха котките да мяукат

Изследователите смятат, че домашните котки постепенно са научили прост модел: хората реагират на мяукане.

Ако след звука стопанинът донесе храна, отвори вратата, погали животното или му обърне внимание, котката бързо запомня тази връзка, пише "Труд".