Мъск се оплака, че е бивш

Основателят на Tesla и SpaceX Илон Мъск иронично се нарече бивш трилионер в социалната мрежа X, която е част от активите му.

Когато преди месец- SpaceX направи своя дебют на Nasdaq във формат IPO, и този ден завинаги се записа във финансовата история, правейки Мъск първия трилионер.

Четири дни по-късно, на 16 юни, ценните книжа на компанията достигнаха рекордно връх от $225.64, увеличавайки капитала на основателя до впечатляващите $1.45 трилиона.

Последните седмици обаче радикално пренаписаха сметките. Котировките на SpaceX намалиха наполовина от върховете си, като към момента са 114 долара. Акциите на Tesla се сринаха с 18% за седем дни, стигайки до $313.03, което е най-катастрофалният седмичен резултат на компанията от 2022 г. насам.

Всичко това удари по портфейла на Мъск, като според последните данни на Forbes, нетното му състояние е намалило до 725 милиарда долара.

И все пак, той си остава първи в списъка на най-богатите хора на планетата, а от началото на годината капиталът му нарасна с 338 милиарда долара.