Мъск отсече: 100% гласуване на хартия

Милиардерът Илон Мъск се обяви за 100% гласуване на хартия в САЩ, където в различните щати се гласува освен с класически бюлетини, с няколко вида машини, както и по пощата.

Собственикът на Tesla и SpaceX сподели в своята социална мрежа Х видео от негово изказване по темата.

"Казвам това като технолог, който който харесва технологиите. Харесвам компютрите, но изобщо не трябва да имаме компютри за гласуване. Прекалено лесно е да се хакне компютър. Аз знам как да хакна компютър. Правителственият софтуер е най-лесното нещо за хакване, не е най-добрият софтуер. Така че според мен трябва да имаме само хартиени бюлетини. Трябва да се гласува само лично и с личен документ", казва Мъск, който е близък съюзник на президента Доналд Тръмп и в началото на втория му мандат зае временен министерски пост.

Мъск застъпва тезата още от 2024 г. "Електронните машини за гласуване и всичко, изпратено по пощата, е твърде рисковано. Трябва да наложим гласуване само с хартиени бюлетини - и лично", написа той преди година и половина в Х. Тръмп вече обяви намерения за ограничаване или премахване на гласуването по пощата и използването на определени видове машини преди междинните избори тази година също застъпвайки се за ръчно броене на хартиени бюлетини.

