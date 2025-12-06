Мъск побесня! Издаде присъда на ЕС

Илон Мъск влезе в открита война с Европа и поиска разпускане на Европейския съюз. Причината е, че Европейската комисия наложи солидна глоба на притежаваната от него социална платформа "Екс", предаде ДПА, цитирана от БТА.

"ЕС трябва да бъде разформирован и отделните държави да си върнат суверенитета, за да могат правителствата да представляват по-добре своите граждани", заяви Мъск в публикация в "Екс".

"Бюрокрацията на ЕС бавно задушава Европа до смърт", добави най-богатият човек на планетата.

ЕК съобщи вчера, че е установила нарушение от страна на социалната мрежа "Екс" на европейските правила за прозрачност. Нарушенията са свързани с дизайна на синята отметка на потребителските профили, липсата на прозрачност при поддръжката на базата данни за политическа реклама, както и липсата на достъп до данни за изследователи.

Говорител на комисията уточни на пресконференция, че платформата е глобена със 120 милиона евро (140 млн. долара). Той отбеляза, че това е първата глоба, наложена по европейското законодателство за цифровите услуги.

Срещу глобата се обяви и държавният секретар на САЩ Марко Рубио, отбелязва ДПА.

"Глобата на Европейската комисия от 140 милиона долара не е просто атака срещу "Екс", тя е атака срещу всички американски технологични платформи и американските граждани от страна на чужди правителства", написа на свой ред в "Екс" Рубио.

Мъск не споменава дали ще предприеме съдебни действия в отговор на решението на ЕК. Той обаче постави публикацията на челно място в своя профил в "Екс", което означава, че това е първото, което всеки вижда на страницата му.

Милиардерът атакува Европейския съюз и в серия от публикации, обвинявайки блока в цензура и призовавайки САЩ да наложи санкции на ЕС.

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев подкрепи мнението на Мъск относно ЕС, предаде ТАСС. Той изрази съгласие с американския бизнесмен, че Европейският съюз трябва да бъде премахнат, за да се възстанови суверенитетът на страните членки.

"Точно така", написа руският политик в коментар към съответната публикация на Мъск в "Екс".

