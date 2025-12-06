Намазаха с ябълков крем кралската корона

Четирима демонстранти са арестувани, след като хвърлиха ябълков крем върху витрина, съдържаща част от кралските бижута в Лондонската кула. Полицията е била извикана малко преди 10:00 часа в събота, след като витрината, съдържаща императорската държавна корона, която обикновено се носи от краля по време на официални церемонии, е била осквернена.

Столичната полиция съобщи, че четирима души са арестувани по подозрение за умишлено повреждане на имущество. Държавната бижутерия в Тауър беше временно затворена за посетители, докато полицията провеждаше разследване, съобщава BBC.

Кой е отговорен за акцията?

Take Back Power, която се описва като нова група за ненасилствено гражданско съпротивително движение, пое отговорност за действието. Групата заяви, че е извършила акцията, за да поиска от правителството на Обединеното кралство да създаде постоянна гражданска асамблея – "Дом на народа" – с правомощия да "облага с данък изключителното богатство и да оздрави Великобритания".

Министър Сара Джоунс заяви, че инцидентът е "позорен", добавяйки: "Има ясна разлика между демократичното право на протест и неприемливото поведение."

Кадри, споделени от Take Back Power в социалните медии, показват един протестиращ, който изважда голяма алуминиева тава с крем от чанта, преди да я хвърли срещу стъклото, което предпазва имперската държавна корона. След това друг излива още върху предната част на витрината. "Демокрацията се разпадна", се чува да вика един от протестиращите. Друг добавя: "Великобритания е разрушена. Дойдохме тук, при скъпоценностите на нацията, за да си върнем властта."

