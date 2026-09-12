Намазаха с ябълков крем кралската корона
Ето кой е отговорен
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Ето кой е отговорен
„Запретнете ръкави, вместо да се криете с камери по оградата.“, казва изпълнителният директор на ТЕЦ „Бобов дол“ инж. Чавдар Стойнев
Присъда заради протест във Великобритания
В защита на климата се обявиха от няколко организации
Творбата се намира в музея „Маурицхойс”
Драма в музея "Мадам Тюсо" в Лондон
Зад санкциите "Магнитски" стои кръгът "Капитал", категоричен е лидерът на ДПС
Германската полиция съобщи тази сутрин, че е задържала 211 крайнодесни активисти, подпалили вчера коли и изпочупили витрини в Лайпциг, предаде Франс п...
Активист на ДПС и общински лидер на ГЕРБ вдигнаха на крак полицията в Белица. По информация на разследващите паркираната кола на Иван Стойчев била уда...
Одеса. 42-ма души са загинали и 174 са ранени при тежките сблъсъци в украинския град Одеса на 2 май. По информация на Министерството на външните работ...
Ротердам. Близо 30 активисти на международната природозащитна организация Грийнпийс са били арестувани в пристанището на Ротердам. Инцидентът станал д...
Киев. Олег Царев, който е депутат и кандидат за президент на Укрйна, е бил пребит от демонстранти. Това съобщи УНИАН и уточни, че той е в тежко състоя...
Киев. Откриха изчезналия на 22 януари лидер на украинското протестно движение "Автомайдан" Дмитро Булатов. Той е бил пребит и оставен да умре в студа...
в. Гардиън През последните няколко месеца уличните протести в Украйна бяха въртени по западните медии по добре изрепетиран сценарий - продемократични...
Киев. Улиците на столицата на Украйна и тази нощ бяха изпълнени с кръв от сблъсъци между силите за сигурност и протестиращите. Активистите подпалиха б...
Двама активисти на опозицията е починал
София. Над 10 000 души в различни държави по света се включиха в акции на солидарност с арестуваните активисти на "Грийнпийс", съобщиха от природозащи...
София. Активисти на гражданската инициатива "България без дим" протестират пред централата на БСП, заради идеята на управляващите да разрешат отново п...
Мурманск. Съдът в Мурманск разпореди мярката за неотклонение арест на още двама чуждестранни активисти на „Грийнпийс", които са заподозрени в нападени...
Благоевград. Десетина активисти на Грийнпийс блокираха в четвъртък по обяд бензиностанция на "Газпром" край главен път Е-79, на изхода на Благоевград...