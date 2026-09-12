Всичко за Активисти

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Фашизъм на Майдана

Фашизъм на Майдана

в. Гардиън През последните няколко месеца уличните протести в Украйна бяха въртени по западните медии по добре изрепетиран сценарий - продемократични...

30 януари | 22:35
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Кръв и сблъсъци в Украйна

Кръв и сблъсъци в Украйна

Киев. Улиците на столицата на Украйна и тази нощ бяха изпълнени с кръв от сблъсъци между силите за сигурност и протестиращите. Активистите подпалиха б...

23 януари | 7:20
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