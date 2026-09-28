Откраднаха агнетата на крал Чарлз, за да ги „спасят“

Три активистки за правата на животните бяха признати за виновни за кражбата на три агнета от имението Сандрингам на крал Чарлз III.

Роза Шарки и Сара Фой, и двете на 26 години, и 37-годишната Роуз Патерсън са членове на организацията Animal Rising. Съдебното жури в Кралския съд в Норич единодушно ги призна за виновни за кражба.

Любопитното е, че жените не отричат, че са взели животните. Те обаче настояват, че всъщност са ги „спасили“ и дори твърдят, че самият крал би одобрил постъпката им заради интереса му към опазването на природата и хуманното отношение към животните.

Влезли във фермата и си тръгнали с три агнета

Случаят датира от 24 май 2023 г. Трите активистки стигнали до фермата „Апълтън“, част от кралското имение Сандрингам в Норфолк.

Те преминали през ниска електрическа ограда и прекарали часове сред стадото, за да свикнат животните с присъствието им. След това всяка от жените хванала по едно агне.

Четвърти човек ги чакал с малък микробус и помогнал животните да бъдат откарани. Той не е бил подсъдим по делото.

Трите агнета впоследствие били отведени в приют за животни, чието местоположение активистките отказват да разкрият.

По думите им животните и днес са „живи и здрави“ и те нямат никакво намерение да ги върнат.

„Ако кажа къде са, ще ги върнат за клане“

Роза Шарки обясни пред съда защо отказва да разкрие къде се намират агнетата.

По думите ѝ, ако полицията разбере местоположението им, те могат да бъдат върнати във фермата и впоследствие изпратени за клане.

Активистката заяви, че една от целите на акцията била крал Чарлз да види „реалността на овцевъдството“.

Тя посочи и известния интерес на монарха към екологията и защитата на природата като причина да смята, че той би разбрал мотивите им.

Според нея условията в кланиците и въздействието на животновъдството върху природата са неща, с които кралят не би се съгласил.

Позирали с табела: „Спасих овцете на краля“

Активистките не се опитали да запазят действията си в тайна.

След като взели агнетата, те публикували техни снимки в интернет. На следващия ден отишли до замъка Уиндзор, а след това и в полицейския участък, където сами съобщили какво са направили.

Трите се появили и пред Уиндзор с плакати с послание: „Спасих овцете на краля“.

Пред съда защитата им настояваше, че жените не са действали нечестно и искрено са вярвали, че постъпват правилно.

Прокуратурата отхвърли аргумента, че кралят би дал съгласието си животните да бъдат отведени, и подчерта, че активистките са взели собственост, която не им принадлежи.

След три часа и 48 минути обсъждане съдебните заседатели достигнаха до единодушна присъда.

По 150 часа общественополезен труд

Трите жени получиха 12-месечни обществени заповеди и всяка трябва да положи по 150 часа неплатен общественополезен труд.

Освен това трябва да заплатят и съдебни разноски.

От полицията в Норфолк уточняват, че срещу трите има и отделни обвинения, свързани с нерегистрирането на преместването на животните. Те трябва да бъдат разгледани от Магистратския съд в Норич през декември.

Въпреки присъдата активистките не се отказват от позицията си. Те продължават да определят отвеждането на агнетата като „спасяване“, а не като кражба.

Самите животни остават на неизвестно място.