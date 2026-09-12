Шашми с краставиците, транжирали умрели крави
Заплашват служители на БАБХ
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Заплашват служители на БАБХ
Разчита се на внос от Гърция и Румъния
Говори Симеон Караколев
Република Северна Македония е отказала внос на 250 български живи агнета от врачанска ферма
Защо на Деня на храбростта единственият ни успех е да завъртим чевермето?
В Родопите пасат билки, но няма купувачи, жалват се стопани
Годишно изнасяме над 5 млн. литра вино за Русия, съобщи пред репортери министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов...
За да бъде стартиран износът е необходимо да се финализира ветеринарната документация, за което Българската агенция по безопасност на храните е изпрат...
Проверяват коли за крадени животни, съветват стопаните да се пазят от търговци менте Под охрана и на полицията ще са агнетата пред Великден в Пернишк...
Полиция ще пази от кражби преди Великден агнетата в Пернишко. Областната дирекция на МВР в Перник е разпоредила внезапни проверки на автомобили преди...
Цените предстои да се договарят, но сме предложили 2,5-3 евро за кг Катар желае да изкупува минимум по 100 хил. български агнета годишно. Това заяви...
12 български фeрми се обединяват, за първи път за да могат да предложат качествено агнешко месо от агнета порода аваси. Това стана ясно след съвместни...
Ние сме първата държава, поставила рекорд с гайди Български сватбари са поставили рекорд с 1200 литра агнешки курбан, сготвен по домашна тракийска ре...
Кървавият овчар първо се прочу, погребвайки майка си край къщата Бургаските криминалисти разкриха невероятно заплетен случай на зловещо убийство без...
19 агнета са откраднати от кошара в землището на село Кокиче. Сигналът е подаден от 64-годишния собственик, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Извършен...
Франция проявява голям интерес към износ на български агнета. Въпросът е бил обсъден неотдавна и на среща между земеделските министри на двете държ...
Българските агнета са почти изчерпани за Гергьовден. До 6 май те няма да бъдат налични, както беше и по Великден. Това заяви председателят на УС на На...
Стопаните в Пиринско свалят цената, пазят стоката от крадци По-евтини агнета за Гергьовден ще има по животинските пазари в Пиринския край в сравнение...
По около 500 коли на час се очаква в пиковите моменти днес да напускат столицата. Около 600 000 автомобила ще се изнесат за четирите почивни дни от Со...
Яйцата обаче са по-скъпи По-ниската цена на агнешкото месо в Румъния привлича много българи до комшиите ни отвъд Дунава. В Гюргево например килограм...