Свършват агнетата за Великден. Ами сега?

Цените, които се покачват, са главно на оранжерийна продукция. Оранжерийните домати поскъпват с 8% на национално ниво. Виждаме леко покачване и на агнешкото. Нещата, които падат, са зимните зеленчуци", каза управителят на дружеството "Системата за агропазарна информация" Мадлен Жекова пред Bulgaria ON AIR.

Агнешкото поскъпва с около 7%, като се очаква цената му да нарасне до 10% до Великден. Основната причина е увеличеното търсене и намаляването на броя на агнетата, отглеждани в България, обясни Жекова.

За да се компенсира недостигът, се разчита на внос от Гърция и Румъния.

"Всяка година агнетата, които се отглеждат в България, намаляват и разчитаме на внос от Гърция и Румъния. Не очакваме драматични показатели, които да са различни от предни години", добави гостът.

Жекова каза още, че макар цените да се покачват умерено, е препоръчително хората да се подготвят за празника по-рано, за да подпомогнат семейния бюджет.

"За момента нещата са в рамките на нормалното. Не мога да кажа, че има много висок ръст на агнешкото. Моята препоръка е хората по-рано да се подготвят за Великден. Това подпомага семейния бюджет", отбеляза тя.

Поскъпване и при яйцата

Цените на яйцата също се покачват с около 3%, като най-съществено е увеличението при био яйцата, които достигат 61 евро цента за брой, докато стандартните яйца се продават до 31 евро цента за L брой, отчете управителят на дружеството "Системата за агропазарна информация".

"Очакваме по-голям ръст при био яйцата", добави Жекова.

Тя коменнтира още, че повишението се дължи не само на празничното търсене, но и на международни фактори като намалено производство поради птичия грип в Европа.

По думите ѝ оранжерийните продукти поскъпват заради по-високите цени на тока и горивата.

"Главно покачванията на цените са в агнешкото и яйцата, не само заради Великден, но и заради предлагането като цяло. В международно отношение птичият грип в Европа намалява производството на яйца и повишава търсенето, което рефлектира и върху цените", уточни Жекова.

Същевременно при някои плодове и зеленчуци се забелязва спад. Най-голямо поевтиняване има при ягодите, тиквите и тиквичките, отбеляза Жекова. По думите ѝ цените на олиото, млечните продукти и хляба остават стабилни.

"Повечето хора следят и брошурите на магазините. Моята препоръка е да бъдат информирани и когато има празник, да купуват по-отрано продуктите", съветва управителят на "Системата за агропазарна информация".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com