Летен Никулден е! Опасно е да се хваща игла

Православната църква прославя за втори път през годината един от най-почитаните светци от Христовата църква - св. Николай Мирликийски Чудотворец на 9 май, като чества пренасянето на светите му мощи.

Денят се нарича още летни Никулден и се прави молебен за дъжд.

Летният Никулден съществува още от ХI век и е свързан с пренасянето на светите мощи на Николай Чудотворец от балканските земи в италианския град Бари.

Според народния календар на този ден жените не трябва да хващат игла през деня, защото "дупчат" светеца в очите и ще се разболеят от "очибол".

Денят е посветен на св. Никола Летни, който трябва да осигури дъжд и плодовита година.

В негова чест се коли мъжко животно за курбан, за да се предпази реколтата от градушка.

Имен ден на 9 май празнуват всички с имената Кольо, Нено, Никола, Николай, Ненка, Никол, Николета, Николина, Нина.

Ясен и слънчев ден означава топло и плодородно лято. Сутрешна роса се тълкува като знак за хубаво време и добра реколта от краставици. Дъжд на 9 май се приема като предвестник на по-влажен май и богата гъбна година.

Какво не трябва да се прави

На този ден не е добре да се карат хората, да се използват обидни думи, да се мързелува, да се клюкарства, да се завижда или да се пожелава зло, тъй като се вярва, че това привлича нещастие.

Какво се прави на празника

Вярващите посещават църква и се молят на Свети Николай Чудотворец за помощ, закрила и застъпничество при трудности. В народната традиция към него се отправят молитви за опазване на реколтата от природни бедствия и за защита на добитъка и птиците от болести и загуби

