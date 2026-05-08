Изключително! Жена роди петзнаци след 12 години опити

Жена роди петзнаци в регионалния щат Харари в Етиопия след 12 години опити да има дете. Петзнаци е изключително рядко срещано.

Бедрия Адем каза, че тя и съпругът ѝ са „неописуемо щастливи“, че са били „благословени с пет деца наведнъж“. 35-годишната жена е родила четири момчета и едно момиче, всички в „отлично здраве“, съобщиха от специализираната болница „Хивот Фана“.

„Не мога да изразя щастието си с думи“, сподели тя пред BBC, припомняйки си как е била „изпълнена с депресия и болка“, докато молитвите ѝ не били чути. Директорът на болницата д-р Мохамед Нур Абдулахи заяви, че майката и бебетата остават под медицинско наблюдение в болницата. Бебетата тежат между 1,3 и 1,4 кг.

Той каза пред BBC, че новородените, които тежат над един килограм, имат голям шанс за оцеляване и здравословно развитие.

Лекарят обясни още, че Бедрия е заченала по естествен път, без помощта на ин витро оплождане (IVF), което болницата не предлага. Ин витро процедурите могат да увеличат вероятността за многоплодна бременност, ако бъдат имплантирани повече от един ембрион. Вероятността за естествено зачеване на петзнаци е около едно на 55 милиона.

Лекарят каза, че раждането е било чрез цезарово сечение във вторник вечерта. „Тя получаваше редовни медицински грижи по време на бременността и беше уведомена, че очаква повече от едно бебе. През цялото време ѝ беше осигурена пълна и адекватна медицинска помощ“, каза Мохамед, описвайки нейното „вълнение“.

Бедрия сподели, че първоначално ѝ казали, че е бременна с четири бебета, но при раждането се оказало, че има още едно. „Молех се само за едно дете, а Аллах ми даде пет“, каза тя, говорейки за чувствата си по време на „дългото чакане“.

Майката, която ражда за първи път, каза, че съпругът ѝ вече имал дете от друг брак, което живеело с тях. „Той ми казваше, че е достатъчно да имаме и че не трябва да се тревожа, но дълбоко в себе си страдах — психологически и емоционално — защото цялото село поставяше под въпрос неспособността ми да родя“, каза тя. „Това, което преживях в миналото, сега ми изглежда като далечен сън, който дори не искам да си спомням“, добави тя. „Прекарах 12 години в болка, криейки се и непрестанно молейки се за деца — и накрая Аллах ме чу.“

Тя каза, че е дребен земеделски производител и не е сигурна как ще издържа новото си голямо семейство. „Но вярвам, че Аллах ще помогне чрез подкрепата на общността и правителството.“ Техните „пет благословии“ са наречени Найф, Амар, Мунзир, Назира и Ансар.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com