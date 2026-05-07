Ще има български череши, но цената не е ясна

Български череши ще има и тази година, но производителите се надяват цените да останат нормални въпреки тежките щети от пролетните студове. Това заяви Цветан Цеков от Браншовата камера по „Плодове и зеленчуци“ в ефира на БНТ.

По думите му най-сериозен остава проблемът в района на Кюстендил, където за поредна година овощните градини са ударени от минусовите температури.

„Ще има български череши. В районите на Стара Загора, Бургас и Шумен има производство и се надяваме да има добри и нормални цени“, каза Цеков.

Той предупреди, че климатичните промени вече се превръщат в „нова нормалност“ и всяка година поставят производителите под огромен натиск.

Според него компенсации ще има, но те няма да покрият реалните щети. Земеделците ще могат да получат до 80% от разходите по технологична карта, но самите разходи не са актуализирани от години.

„Тази компенсация няма как да покрие липсата на приходи и реалното оцеляване на производителите“, предупреди Цеков.

Производителите вече влагат сериозни средства в защита на градините – мрежи против градушки, специални перки срещу слани и модерни технологии, но дори това не е успяло да спаси реколтата на много места.

Производителят Георги Расипийски разказа, че е инвестирал в модерни системи за защита още през 2020 г., които досега са работили успешно.

„Мислех, че съм защитен отвсякъде“, призна той, като подчерта, че градината му е сертифицирана по европейския стандарт Global GAP и е доставяла плодове за търговски вериги и програмата „Училищен плод“.

Областният управител на Кюстендил Кристиян Иванчов съобщи, че заради щетите е свикан Областният съвет за бедствия и аварии и е обявено бедствено положение.

Температурите в някои райони са паднали до минус 5 градуса – нива, които са пагубни за овощните дръвчета.

Земеделските производители имат срок до 19 май да подадат заявления за пропаднали площи.

