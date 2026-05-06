Вълшебни гъби спират пушенето

Ново изследване хвърля светлина върху неочакван метод за отказване на цигарите – психеделичните „вълшебни“ гъби. Учени твърдят, че веществото псилоцибин, съдържащо се в тях, може да помогне на заклети пушачи да се разделят с никотиновата зависимост далеч по-успешно от традиционните никотинови лепенки.

Според специалистите никотинът е толкова пристрастяващ, колкото кокаина и хероина, а отказването от цигарите остава едно от най-трудните предизвикателства. Макар около 70% от пушачите да искат да спрат, едва един на десет успява всяка година. Именно тук учените виждат потенциала на психеделиците.

Изследване на екип от университета „Джонс Хопкинс“ показва, че комбинирането на разговорна терапия с една доза псилоцибин дава впечатляващи резултати. Шест месеца след терапията хората, приели веществото от т.нар. магически гъби, са имали шест пъти по-голям шанс да са отказали цигарите в сравнение с участниците, използвали никотинови лепенки.

Учените смятат, че ефектът не е само химичен, а и психологически. Много от участниците споделили, че след преживяването са променили възгледите си за живота и осъзнали, че пушенето вече „не им служи“. Някои дори описват усещането като „рестартиране“ на съзнанието.

Въпреки обещаващите резултати специалистите предупреждават, че психеделиците все още са незаконни в много държави и тепърва предстоят по-мащабни изследвания. Но експертите са категорични – ако ефектът бъде потвърден, това може да се превърне в една от най-революционните терапии срещу тютюнопушенето от десетилетия насам. Пайпър е съгласен, че резултатите от новото проучване са „впечатляващи“ и „обещаващи“.

Тя добавя обаче, че те ще трябва да бъдат повторени с по-голяма и по-разнообразна извадка. „Това беше малко пилотно проучване с високообразовани, предимно бели участници с история на употреба на психеделични вещества“, казва тя. „Не е ясно дали псилоцибинът би бил толкова ефективен за всички хора, които пушат.“

Като малко предварително проучване, все още не е ясно дали процентът на хората, които са се отказали от тютюнопушенето след прием на псилоцибин, наистина ще се отърват от навика завинаги, дали подобни обещаващи резултати могат да бъдат повторени в по-големи проучвания или дали има рискове и странични ефекти, които все още не са се появили, казва Джонсън.

