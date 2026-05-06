Само създаването на инстинктивен страх у европейските държави от неприемливи щети ще помогне за предотвратяването на "голямо клане" (мащабен конфликт). Това заявява заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев, предава Известния.

Според Медведев "нито убеждаването, нито демонстрирането на добри намерения могат да бъдат инструменти за предотвратяване на голямо клане. Той добавя, че добрата воля и едностранните стъпки, насочени към укрепване на доверието, също няма да послужат на тази цел", пише "Фокус".

"Само формирането у Германия и подкрепящата я "единна Европа" на разбирането за неизбежността от понасянето на неприемливи щети в случай на реализация на плана "Барбароса 2.0", пише Медведев той в статия за RT. (Барбароса 2.0 е термин, използван главно в руския политически и информационен дискурс, за да опише предполагаеми планове на Запада (НАТО) за нова агресия срещу Русия, аналогични на плана на Хитлер от Втората световна война).

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова на 16 април в отговор на въпрос на руското издание е заявила, че "Европа е нанесла стратегическо поражение на себе си, налагайки санкции срещу Русия". Според нея РФ неведнъж е "отбелязвала, че санкциите, наложени в заобикалка на Съвета за сигурност (СС) на ООН, са нелегитимни".

На 10 април руският външен министър Сергей Лавров изрази мнение, че "Брюксел е готов да прибегне до крайни мерки, за да постигне утопичната цел за стратегическо поражение на Русия".

