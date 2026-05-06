Северното крайбрежие на Филипините се превърна в арена на мащабна демонстрация на военна сила и международно сътрудничество. В рамките на ежегодните учения „Баликатан“, японски ракетни системи откриха огън по морска цел, изпращайки ясно послание за засилващата се отбранителна мрежа в региона на Югоизточна Азия.

Хирургическа прецизност край бреговете на Паоай

По време на учението бяха изстреляни два залпа от японските противокорабни ракети „Тип 88“. Те уцелиха учебната мишена – изведения от експлоатация патрулен кораб „Кесон“ – само в рамките на шест минути след старта. Ударът бе извършен на около 75 километра от брега на Паоай, гледащ директно към оспорваните води на Южнокитайско море.

От филипинското министерство на отбраната подчертаха, че системата „Тип 88“ е специално проектирана за защита на крайбрежните райони и възпиране на морски заплахи. Успешната стрелба демонстрира нарастващата способност на Въоръжените сили на Филипините (ВСФ) да действат в пълен синхрон с международните си партньори.

Разширяване на съюзническия обхват

Тазгодишното издание на „Баликатан“ бе историческо. За първи път към традиционните партньори Манила и Вашингтон като активни участници се присъединиха Япония, Канада, Австралия, Франция и Нова Зеландия. Това разширяване подчертава формирането на глобална коалиция, ангажирана с подкрепата на регионалната сигурност и свободата на корабоплаването в Индо-тихоокеанския регион.

В официално изявление на ВСФ се посочва, че тези съвместни действия не само подобряват оперативната съвместимост между армиите, но и служат като гарант за стабилността в една от най-напрегнатите геополитически зони в света.

Реакцията на Пекин

Както се очакваше, демонстрацията на военна мощ предизвика остра реакция от страна на Китай. Пекин рутинно критикува съвместните учения на Манила със западните съюзници, определяйки ги като провокация, която излишно засилва регионалното напрежение. Въпреки тези критики, Манила и нейните партньори изглеждат решени да продължат с укрепването на своята „мрежа за сигурност“, залагайки на високите технологии и многонационалното присъствие.

