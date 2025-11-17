Обяавиха най-богатия град на 2025

Столицата на Япония Токио зае първото място в рейтинга на 300-те най-богати градове в света.
Това съобщи списание CEOWORLD Magazine.
За поредна година Токио е коронован като най-богатия град на Земата, пише в публикацията. Причината е рекордният БВП на града - 2,5 трилиона долара.
На второ място в класацията е Ню Йорк - с 2,49 трилиона долара. На трето място е друг американски мегаполис - Лос Анджелис с 1,62 трилиона.
Следват Лондон - 1,47 трилиона, Сеул - 1,42 трилиона и Париж - 1,38 трилиона.
Интересно е, че първите десет в класацията създават 1/3 от общия брутен вътрешен продукт на планетата.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com