Обяавиха най-богатия град на 2025

Столицата на Япония Токио зае първото място в рейтинга на 300-те най-богати градове в света.

Това съобщи списание CEOWORLD Magazine.

За поредна година Токио е коронован като най-богатия град на Земата, пише в публикацията. Причината е рекордният БВП на града - 2,5 трилиона долара.

На второ място в класацията е Ню Йорк - с 2,49 трилиона долара. На трето място е друг американски мегаполис - Лос Анджелис с 1,62 трилиона.

Следват Лондон - 1,47 трилиона, Сеул - 1,42 трилиона и Париж - 1,38 трилиона.

Интересно е, че първите десет в класацията създават 1/3 от общия брутен вътрешен продукт на планетата.

