На 101 години си отиде бивш японски премиер
Той заемаше поста министър-председател в периода 1994–1996 г.
Той заемаше поста министър-председател в периода 1994–1996 г.
Земетресенията са често срещани в Япония, един от най-сеизмично активните райони в света
Страната е предпочитан първи пазар за революционни технологии като диагноза от хиляди километри и на...
Забрани на туристите достъп до чаените къщи заради свръхтуризъм
Няма съобщения за щети
Разговорите на пилотите дават нова светлина
Това е най-мощното земетресение на полуостров Ното от 1885г.