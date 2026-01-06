Богът на металите удари историческа цена. Строителството поскъпва

Медта – металът, който движи електричеството, индустрията и новата дигитална икономика – удари исторически връх. В първите дни на 2026 г. цената ѝ премина границата от 13 000 долара за тон, достигайки 13 020 долара на Лондонската метална борса. Това е най-високата стойност в историята и кулминация на рекордно поскъпване от над 40% през 2025 г.

Пазарът говори за „перфектна буря“ – недостиг, сривове в мините, търговски напрежения и експлозивно търсене от AI индустрията. А ефектът вече се усеща: строителството, електроинсталациите и енергийният сектор се готвят за нова вълна на поскъпване.

Рекорд, който разтърси световните пазари

Медта започна 2026 г. с исторически пробив. На 6 януари фючърсите на LME преминаха прага от 13 000 долара за тон – ниво, което анализаторите преди година смятаха за почти недостижимо. Според GoldInvest, цената достига 13 020 долара, преди да се стабилизира около 12 500 долара в края на търговията.

J.P. Morgan потвърждава, че медта е в „бичи пазар“, като цените са скочили с над 20% само от началото на 2025 г. и се очаква средна цена от 12 500 долара/тон през второто тримесечие на 2026 г..

Goldman Sachs също отчита рекордни нива през 2025 г., движени от сривове в доставките, спад на долара и огромни инвестиции в AI инфраструктурата.

Защо медта поскъпва толкова драматично

Пазарът е в най-големия си недостиг от десетилетия. Според анализите, комбинацията от няколко фактора е довела до експлозията в цените:

Първо, сериозни сривове в минното производство. Най-голямата мина в света – Escondida – преживя временно спиране, а други обекти отчетоха аварии и намалено производство.

Второ, AI индустрията се превърна в новия „поглъщач“ на мед. Центровете за данни, охлаждащите системи, кабелните мрежи и електрическата инфраструктура изискват огромни количества метал. Според анализите това е един от ключовите двигатели на ръста през 2025 г. и 2026 г..

Трето, търговските напрежения между САЩ и Азия доведоха до паническо изкупуване на суровината, за да се избегнат бъдещи мита и забавяния в доставките.

Какво означава това за строителството

Медта е в основата на всяка сграда – от електроинсталациите до отоплителните системи. Рекордната цена вече се отразява на:

цените на кабели и електрооборудване

разходите за инсталации в новото строителство

цената на ремонтите

себестойността на ВЕИ проекти

Строителните компании предупреждават, че през 2026 г. може да видим нов ръст на цените на жилищата, особено при новото строителство, където медта е ключов компонент.

Енергийният преход става по-скъп

Електромобилите, зарядните станции, соларните паркове и вятърните турбини са силно зависими от медта. Всеки електромобил съдържа между 40 и 80 кг мед, а една вятърна турбина – над 4 тона.

С рекордните цени на метала, енергийният преход става по-скъп, а проектите – по-трудни за финансиране.

Къде е България?

България е сред значимите производители на рафинирана мед в Европа благодарение на металургичния гигант „Аурубис България“, който е най-големият износител в страната и един от водещите рафинерии на континента. Годишният капацитет на предприятието надхвърля 340 хиляди тона рафинирана мед, което поставя България в групата на държавите с ключово значение за европейските доставки.

По-скъпи жилища

Рекордните цени на метала имат двоен ефект за икономиката ни: от една страна, увеличават приходите от износ и засилват позициите на страната като стратегически производител; от друга — оскъпяват строителството, електроинсталациите, производството на машини и електроника, както и всички енергийни проекти, зависещи от медни компоненти. Високите цени ще се пренесат и към крайните потребители чрез по-скъпи ремонти, жилища и инфраструктурни проекти, което прави медта един от най-чувствителните фактори за икономиката през 2026 г.

Ще продължи ли поскъпването?

Прогнозите са разделени. J.P. Morgan очаква цените да останат високи през 2026 г., със средни нива над 12 000 долара за тон. Goldman Sachs допуска лек спад, но подчертава, че дългосрочната тенденция остава възходяща заради огромното търсене от енергетиката и технологиите.

Едно е сигурно: медта вече не е просто индустриален метал. Тя е стратегически ресурс, който определя бъдещето на икономиката.

И когато „богът на металите“ удари историческа цена, целият свят усеща труса.

