Един метал преобърна световната икономика. Нова индустрия на върха

След две години на свръхпредлагане и драматичен ценови срив, глобалният пазар на литий навлиза в нова фаза – фаза на събуждане. Металът, който стои в основата на батериите за електромобили и енергийни системи, отново се превръща в стратегически ресурс. И този път двигателят на промяната не са автомобилите, а експлозивният ръст на енергийните хранилища и инфраструктурата на дигиталната икономика.

От свръхдобив към ново търсене

От втората половина на 2022 г. индустрията беше под натиск: рекордните цени по време на бума на електромобилите доведоха до агресивно разширяване на добива. Резултатът – през 2023–2024 г. светът се оказа с огромен излишък, а цените на литиевия карбонат в Азия паднаха до най-ниските си нива от години.

Но през 2025 г. настъпи обрат. Китайските реформи в енергийния сектор отключиха неочаквано силно търсене на литий за изграждане на системи за съхранение на енергия (ESS) – сектор, който расте по-бързо от електромобилите. Това е първият структурен сигнал, че литият вече не е „металът на електромобилите“, а ключов елемент в новата архитектура на глобалната енергетика.

Данните са категорични: енергийните хранилища изпреварват електромобилите

Само за първите десет месеца на 2025 г. Китай е изнесъл ESS системи за близо 66 млрд. долара, надминавайки износа на електромобили – исторически прецедент.

Този бум се подхранва и от друга мегатенденция: експлозивното строителство на центрове за данни. Новите AI‑клъстери и облачни инфраструктури изискват стабилни батерийни системи, което допълнително увеличава натиска върху търсенето на литий.

2026: годината на очаквания дефицит

Анализаторите вече предупреждават, че пазарът се обръща.

Morgan Stanley прогнозира дефицит от 80 000 тона литиев карбонат през 2026 г.

UBS е по-умерен – около 22 000 тона, но също очаква недостиг.

Това е рязък завой спрямо 2025 г., когато светът все още имаше излишък от около 61 000 тона.

Глобалното търсене през 2026 г. се очаква да нарасне с 17–30%, като предлагането ще се движи със сходен, но недостатъчен темп.

Цените вече реагират

След дъното през юни 2025 г. литиевият карбонат на борсата в Гуанджоу поскъпна с над 130%, достигайки най-високите си стойности от края на 2023 г..

Това е първият ясен знак, че пазарът навлиза в нов цикъл – този път движен от енергийния преход, а не само от автомобилната индустрия.

Но рисковете остават

Скептиците предупреждават за две потенциални спирачки:

ускореното навлизане на натриево-йонните батерии , които са по-евтини и не използват литий;

възможно забавяне на продажбите на електромобили в Европа и САЩ.

Въпреки това общият сигнал към инвеститорите е ясен: литият се връща във фокуса, а битката за контрол върху добива и преработката му ще определя новите геоикономически зависимости на десетилетието.

Европа в надпреварата за стратегическа автономия

Промяната в литиевия цикъл вече се усеща в Европа, където натискът за стратегическа автономия става все по-силен. ЕС ускорява изграждането на собствени вериги за батерии и енергийни хранилища, за да намали зависимостта от китайския внос.

Германия, Франция и скандинавските държави инвестират в рафиниране, рециклиране и нови технологии за съхранение, а Европейската комисия включи лития в списъка на критичните суровини с приоритет за 2026–2030 г. Това пренареждане отваря пространство за държавите от Балканите, които могат да се превърнат в регионални хъбове за производство и логистика, особено в контекста на растящия интерес към локализирани енергийни системи и индустриални паркове, ориентирани към зелени технологии.

България и Балканите: новият енергиен коридор на ЕС

За България това е шанс, който рядко се появява. Страната ни разполага с геоложки потенциал за литиеви находища, а близостта до европейските производствени центрове я прави естествен партньор в новите вериги за батерии и ESS системи.

Инвестициите в индустриални зони, модернизацията на енергийния сектор и възможността за привличане на компании за преработка и рециклиране поставят България на картата като бъдещ играч в енергийната трансформация на региона. Ако държавата успее да съчетае ресурсите, инфраструктурата и политическата воля, тя може да се позиционира не просто като доставчик, а като стратегически център в европейската батерийна екосистема.

