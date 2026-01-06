Тошко Йорданов с уникална новина! Телевизията на Слави Трифонов става...

Телевизията на Слави Трифонов става безплатна.

Депутатът от "Има такъв народ" (ИТН) Тошко Йорданов, който наскоро се завърна като телевизионен водещ в телевизията на Слави Трифонов, обяви голяма новина в ефира на 7/8 в понеделник вечерта.

Йорданов съобщи, че от 6 януари телевизията на Слави Трифонов става безплатна и може да бъде гледана от всички без такса. Това ще е възможно в интернет.

"От утре (бел. авт. вторник) в 12 часа сайтът на 7/8 ТВ става свободен за следващите три месеца. Където и да се намирате, колкото и да е часът при вас и когато си поискате, ще можете да гледате цялата продукция на 7/8 ТВ.

Като е хубаво да гледате политическите предавания, за да знаете какво става в държавата", обяви в ефир Йорданов.





