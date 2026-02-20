Политика

ЕС потвърди за Цицелков! Обясни защо е отстранен

Не спазвал поведението на кодекса

20 фев 26 | 20:01
4871
Боряна Колчагова

От Европейската комисия потвърдиха пред NOVA, че Стоил Цицелков в действителност е бил отстранен за 5 години от наблюдение на избори.

„Можем да потвърдим, че след мисия за наблюдение на избори през 2020 г., поради неспазване на Кодекса за поведение, приложим за всички мисии за наблюдение на избори, г-н Стоил Цицелков беше отстранен от участие в мисии на ЕС за наблюдение на избори”, посочиха от Комисията.

Днес Цицелков подаде оставка като вицепремиер, отговарящ за провеждането на изборите, която беше приета от президента Илияна Йотова.

Преди това от „Има такъв народ” разкриха, информацията за инцидент със Стоил Цицелков и с жена в Гана, след който той е получил 5-годишна забрана от Европейската комисия да ходи на мисии за наблюдаване на избори.

Автор Боряна Колчагова

1 Коментара
Бай ОНЯ
преди 11 часа

И тоя човек очерниха... В Гана са му направили постановка защото не е искал да лъже и мами в "името" на разпадащия се ЕС. Жендъри съъъъъър... В БГ е същото. Службите търсят будни умове и им пришиват "престъпления". Така стават бита карта и вече не могат да "подскачат".

