Тошко Йорданов: Цицелков е имал инцидент с жена в хотелска стая

След като каза, че кабинетът „Петрохан“ е заченат незаконно, тъй като служебният премиер Андрей Гюров се заклел незаконно, депутатът от „Има такъв народ“ (ИТН) Станислав Балабанов поиска да узнае и наистина ли вицепремиера по „честни избори“ Стоил Цицелков е бил задържан три пъти от полицията през последните години.

"По наша информация той е бил арестуван първия път за употреба на марихуана; втори път за употреба на алкохол, вероятно при шофиране; предстои да изясним и за какво е бил задържан третия път", добави той.

От ИТН призоваха Цицелков да си подаде оставката, защото „това е морален акт от една страна“, и от друга, защото има слухове, че е „на страната на хора, които са извършвали педофилски прояви спрямо непълнолетни лица“.

Тошко Йорданов разказа, че Цицелков през 2020 г. е бил изпратен в Гана като наблюдател на изборите там, но след това получава 5-годишна забрана от Европейската комисия да участва в мисии на ЕС за наблюдение на избори заради „инцидент с жена в хотелска стая в Гана“.

