Парламентът ври и кипи след клетвата на Гюров! Остри реакции

Президентът Илияна Йотова заяви, че има определени резерви към някои от министрите в служебното правителство. "Ще следя дали тези резерви ще си ги докажа сама за себе си, но бъдете сигурни, че в първия момент, в който видя, че се оправдават, първо медиите ще научите", отговори на въпроса дали има съображения за някои от членовете на кабинета "Гюров".

Политическите реакции не закъсняха.

"Можем да се съгласим, че г-жа Йотова имаше ограничен избор за кандидат за служебен министър-председател. Ние предложихме вариант, в който президентът можеше да има и по-разширен избор, но той не се прие. По отношение на състава на правителството не бихме се съгласили, че г-жа Йотова не носи отговорност като президент. Тя имаше възможност да даде своето мнение за състава на правителството", заяви зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева.

Речта на Андрей Гюров беше с пореден морален наратив, към който винаги сме призовавали да има по-смирено отношение, отбеляза тя. "Няма да коментирам всеки министър по отделно, посочи Сачева. Всеки един министър трябва да каже какви са мотивите да приеме, а г-н Гюров да посочи мотивите да ги избере. Ние само призоваваме за това, че служебното правителство не трябва да предпоставя нито служебна победа, нито служебна загуба. Но това правителство започва с фалстарт именно с човека, който е посочен за вицепремиер, отговарящ за честни избори, защото точно този човек, с тази биография, по-скоро не създава впечатление, че ще се търси вариант за честни избори. Що се отнася до фактите - колегите от ПП-ДБ и в частност г-н Гюров, който беше част от тях, не за първи път показват, че законът е за другите, не и за тях.

Попитана дали кандидатурата на Андрей Янкулов за служебен министър на правосъдието е приемлива, Сачева отговори: "Г-н Янкулов също трябва да даде съответните отговори. В момента, в който всеки решава да поеме една или друга позиция, трябва да е готов да носи отговорност, а не само да обяснява как някой друг е виновен, защото той или тя не може да си свърши работата..

"Днес ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО не уважи клетвата на кабинета “Йотова-Сорос-Петрохан”. Защото това не е клетва на служители на народа. Това е лицемерие и подмяна! Ние няма да станем на крака на хора, с чиято протекция в България се случи най-страшното - педофили посегнаха на децата! И това уродливо явление не е само аферата “Петрохан”. Това е крещящото проявление на сектата на Сорос и соросоидството, заплашващо да завладее и пороби държава и народ, погазвайки ценности, морал и демокрация", заяви лидерът на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, както по-рано "Стандарт" писа.

"Днес пред нас - без срам, без угризения и без грам съвест, ще се закълнат министрите от кабинета „Петрохан“, заяви председателят на парламентарната група на "Има такъв народ" (ИТН) Тошко Йорданов в декларация от трибуната на Народното събрание.

"Трагедията с петроханската педофилска секта ни отвори очите за чудовищен проблем, отвори ни очите и за сериозни съмнения за държавна протекция", посочи той. Йорданов коментира, че все още "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) не са се разграничили от хората в техните редици, които са били близки на тази неправителствена организация (НПО) или са ѝ съдействали с цялата мощ на държавните институции, които са ръководили. "И не само не се разграничиха, но и набутаха още хора, свързани с тази гнусотия от хижата "Петрохан", в служебния кабинет, който днес ще се изправи пред нас за клетва - клетва, след която в новата им хижа в Министерски съвет даренията вече са раздадени, посланията - предадени, остава им само да се кокорят как да заличават следи", заяви Йорданов.

Той коментира, че Андрей Янкулов, номининиран за служебен вицепремиер и министър на правосъдието, е юридически експерт на Антикорупционния фонд - организацията, която, според него, е оказвала натиск върху МВР да не разследва петроханското НПО.

Той каза още, че Георги Клисурски, който ще става министър на финансите, е заместник на кмета на София Васил Терзиев, който е "спонсорирал лично членове на петроханската секта".

Председателят на ПГ на ИТН посочи, че Емил Дечев, който ще става министър на вътрешните работи, е бил заместник-министър на правосъдието на Надежда Йорданова в кабинета на Кирил Петков, когато петроханското НПО е получило светкавично вписване в регистристрите.

Йорданов отбеляза още, че Иван Христанов, който, по думите му, до вчера правел "сополиви клипчета на Петрохан и страдал, че мафията е убила момчетата", ще става министър на земеделието.

Стоил Цицелков ще го правят вицепремиер за честни избори. Този Цицелков малко ми прилича на новата Калина Константинова, която беше вицепремиер за ефективно управление в кабинета на Кирил Петков, посочи още председателят на ПГ на ИТН. Той попита дали Цицелков е бил и арестуван, при това няколко пъти - веднъж за притежание на марихуана и втори път с 1,2 промила алкохол в кръвта. Бил ли е арестуван на 13 март 2014 г., попита Йорданов и допълни: "този ще бди за честността на изборите".

