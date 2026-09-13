Европа скочи срещу Москва след удара с руски дрон в Румъния
Урсула фон дер Лайен заяви, че Русия е преминала „още една граница“, а Полша и Франция предупредиха за заплаха срещу сигурността на континента
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Урсула фон дер Лайен заяви, че Русия е преминала „още една граница“, а Полша и Франция предупредиха за заплаха срещу сигурността на континента
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