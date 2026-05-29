Европа скочи срещу Москва след удара с руски дрон в Румъния

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Русия е „преминала още една граница“, след като руски дрон порази гъсто населен район в Румъния и рани цивилни при нощна атака срещу съседна Украйна. Инцидентът стана в югоизточния румънски град Галац, където дрон се разби върху покрива на 10-етажна жилищна сграда.

Реакциите от Брюксел, Варшава и Париж превърнаха случая в нов сигнал за тревога по източния фланг на Европа. Европейски представители предупредиха, че ударът показва как войната на Русия срещу Украйна вече носи пряк риск за сигурността на държави от ЕС и НАТО.

Европейска солидарност с Румъния

„Изразяваме пълна солидарност с Румъния и нейния народ“, заяви Урсула фон дер Лайен в публикация в Екс, цитирана от Ройтерс. Тя подчерта, че Европа ще продължи да укрепва своята сигурност и възпиращ ефект, особено по източната граница на ЕС.

Фон дер Лайен добави, че натискът върху Русия ще продължи да се увеличава. Посланието й дойде след удар, който вече не се разглежда само като част от руската атака срещу Украйна, а като опасно преливане на войната към територия на държава членка на ЕС и НАТО.

Русия остава опасна

Полският външен министър Радослав Шикорски заяви пред Ройтерс, че Русия остава заплаха независимо от конкретните обстоятелства около инцидента с дрона в Румъния. Той изрази солидарност с Букурещ и предупреди, че подобни случаи не могат да бъдат омаловажавани.

„Независимо дали е било умишлено или резултат от некомпетентност, Русия все още е опасна и ние трябва да се защитим от нея“, заяви Шикорски. Думите му поставят акцента върху основния страх в Източна Европа - че всяка грешка, провокация или разширяване на руските удари може да доведе до много по-сериозна криза.

Заплаха за европейската сигурност

Френският министър по европейските въпроси Бенжамен Хадад също предупреди, че случаят показва заплаха за цялата европейска сигурност. По думите му Русия не атакува само Украйна, а подкопава архитектурата на сигурността на континента.

„Русия не само атакува Украйна, но и заплашва европейската архитектура на сигурността. Руски дрон се разби отново в Румъния снощи“, заяви Хадад пред френското радио RMC, цитиран от Ройтерс.

Френски войски в Румъния

Хадад припомни, че Франция има разположени войски в Румъния като част от операциите на НАТО за презастраховане. Според него това присъствие има ясна цел - да покаже подкрепа за суверенитета на европейските партньори и да засили защитата на източния фланг.

Инцидентът в Галац идва на фона на засилващи се руски атаки срещу Украйна, при които рискът за съседни държави расте. Ударът по жилищна сграда в Румъния вече се превърна в дипломатически и военнополитически сигнал, че Европа ще бъде принудена да укрепва защитата си срещу дронове, ракети и всяка следваща ескалация от страна на Москва.

