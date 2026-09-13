Теч в блока! Кой плащата сметката?
Ако аварията е в личната инсталация на собственика, той носи отговорност за ремонта и причинените щети
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Ако аварията е в личната инсталация на собственика, той носи отговорност за ремонта и причинените щети
Щети са нанесени на два жилищни блока в Приморски район на черноморския град
Русия все още мълчи
Урсула фон дер Лайен заяви, че Русия е преминала „още една граница“, а Полша и Франция предупредиха за заплаха срещу сигурността на континента
Букурещ поиска ускорено прехвърляне на антидронови способности, след като „Геран-2“ проби покрива на сграда в Галац
Експлозията евакуира десетки и съвпадна със серия нови атаки срещу украинския Дунав
Русия твърди, че е свалила над 100 дрона само за една нощ
Сигнали до „Топлофикация“ са подавани многократно, но без резултат
Жителите във входа са евакуирани
Жителите не напускат комплекса половин година
Най-малко 30 души, включително три деца, са ранени
На този етап не е установена точната причина за пожара
Мъжът пали асансьорите - единият е изгорял, в другия е намерена бутилка с бензин
Как може да се разреши скандалът
Признанието стана по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН
Ешерихия коли влязла в питейната вода след смесване на водата с фекалии
Пожар наложи евакуация на хора от жилищен блок в Русе. Там около 13, 30 часа днес са избухнали пламъци в апартамент, намиращ се на четвъртия етаж. Ня...
Панел се откърти от стена на последния етаж от жилищен блок в Лом. Блокът, който е два тона, падна на терасата под него и отнесе и нея, съобщи бТВ. Н...