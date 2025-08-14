Жители на столичен квартал се свариха заради парно посред лято

Авария на „Топлофикация“ в столичния квартал „Христо Смирненски“ изненада неприятно жителите на блок.

Повече от месец от тръбите в абонатната станция на блока излиза пара. В резултат на това от течовете и влагата - мазилката се руши, а дърветата, по които минават тръбите, умират, става ясно от репортаж на бТВ.

сигнали до „Топлофикация“ са подавани многократно, но без резултат.

В края на юни идва авариен екип, който установява изтичане на пара и ги записва в списъка на чакащите поради много аварии.

„Вчера картината тук беше 40 градуса влага и една вряла пара, която излизаше от другата страна на абонатната станция. Тук е много мокро се още, отделно имаме и теч. Все още тече вода, но е студена. Отделно в края на юни отвън започнаха да изсъхват пет дървета по протежение на тръбите на Топлофикация. Това са дървета на 40 години и в момента са напълно изсъхнали“, разказа домоуправителят на блока Боряна Николова.

заради аварията част от жителите по високите етажи нямат достатъчно добро водоподаване.

„Чувства се вътре един дъх на мухъл, имаше запаряване, в момента топла вода няма. Чувства се миризмата, пара. И двата климатика ми работят за охлаждане. Не се понася, нито да отвориш прозорец“, разказа един от жителите на блока.

„Това е престъпление, това е тъжна гледка. Дърветата са живи същества и ние разчитаме на тях. Обичаме си ги“, добави друга жена.

След обаждане в „Топлофикация“ техен екип е дошъл на място и временно е спрял водоподаването. От там заявили, че е изпратен техник, който е установил „парене в абонатната станция“ и ще реагират възможно най-бързо, но приоритетно се обръща внимание на абонатните станции с повече потребители.

