Тръмп-Зеленски - страхотен разговор! На крачка от сделка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и президентът на Украйна Володимир Зеленски направиха изявление след срещата им в имението на Тръмп Мар а Лаго във Флорида, предадоха Си Ен Ен и Ройтерс.

Тръмп заяви, че е провел страхотен разговор със Зеленски, след което двамата са говорили и с европейски лидери и този разговор също е бил страхотен.

„Доближаваме се много до сделка между Русия и Украйна“, заяви още Тръмп.

Зеленски на свой ред определи срещата с Тръмп също като страхотна.

Проведохме дискусии относно всеки детайл по мирното споразумение, каза Тръмп. Зеленски беше малко по-конкретен – за гаранциите за сигурност почти всичко е готово и договорено, като специално той заяви "на 100%" за военния им аспект. Украинският президент добави, че има съгласие Тръмп да го приеме отново с европейските лидери във Вашингтон през януари 2026 година.

Има "един-два препъникамъка" по гаранциите за сигурност – когато "президентът Зеленски" казва 95%, той е прав, уточни Тръмп, като каза, че дал обещания за гаранции за сигурност без да уточни какви точно. Специално за Донбас като свободна икономическа зона "сме много близо", добави той.

Зеленски специално подчерта за Донбас, че трябва да се уважава украинската позиция, намеквайки и къде е Русия военно. На различни позиции сме с Русия, един от "костеливите орехи", каза той. По думите му, можело да има референдуми за която и да е точка от 20-те, за които има украинско-американско съгласие като рамка. А Тръмп призна, че точно това е "костелив орех" и пак заяви, че може би "до месец" можело Украйна да загуби Донбас – и това, след като на руската армия ѝ трябваха почти 2 години да мине 40 километра между Авдеевка и Покровск, а агломерацията Славянск – Краматорск е на между 20 и 50 километра от активната фронтова линия в момента.

Специално за АЕЦ Запорожие, президентът на САЩ заяви, че Владимир Путин изявявал готовност централата да бъде експлоатирана съвместно от Русия и Украйна.

Униан поясни, че разговорът в имението на Тръмп в Мар а Лаго във Флорида е продължил два часа и половина и се е състоял в главната трапезария на имението. Според италианското издание „Кориере дела сера“ пък след разговора двамата лидери са провели видеоконферентен разговор с европейски лидери, сред които е била и италианската премиерка Джорджа Мелони. Италианското издание цитира италианския външен министър Антонио Таяни по този въпрос.

„Ние напълно подкрепяме инициативата на САЩ. Сега ще видим какво ще се случи, всичко е в процес, ще видим дали Путин ще приеме предложенията. Въпросът за сигурността е от основно значение и за нас, европейците. Европа има важна роля, която да играе: трябва да бъдем единни със САЩ, тъй като можем да бъдем важен партньор за прекратяване на войната“, заяви Таяни, цитиран от „Кориере дела сера“.

