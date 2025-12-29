Тръмп с важна новина след срещата

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и президентът на Украйна Володимир Зеленски направиха изявление след срещата им в имението на Тръмп Мар а Лаго във Флорида, предадоха Си Ен Ен и Ройтерс, цитирани от БТА.

Тръмп заяви, че е провел страхотен разговор със Зеленски, след което двамата са говорили и с европейски лидери и този разговор също е бил страхотен.

„Доближаваме се много до сделка между Русия и Украйна“, заяви още Тръмп.

Зеленски на свой ред определи срещата с Тръмп също като страхотна.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com