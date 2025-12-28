Срещата между Тръмп и Зеленски приключи. Звъннаха на...

Разговорът между президените на САЩ и на Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски е приключил, съобщават Униан и „Кориере дела сера“.

Униан пояснява, че разговорът в имението на Тръмп в Мар а Лаго във Флорида е продължил два часа и половина и се е състоял в главната зала за обед на имението. Според италианското издание пък след разговора двамата лидери са провели видеоконферентен разговор с европейски лидери, сред които е била и италианската премиерка Джорджа Мелони. Италианското издание цитира италианския външен министър Антонио Таяни по този въпрос.

„Ние напълно подкрепяме инициативата на САЩ. Сега ще видим какво ще се случи, всичко е в процес, ще видим дали Путин ще приеме предложенията. Въпросът за сигурността е от основно значение и за нас, европейците. Европа има важна роля, която да играе: трябва да бъдем единни със САЩ, тъй като можем да бъдем важен партньор за прекратяване на войната“, заяви Таяни, цитиран от „Кориере дела сера“, предава БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com