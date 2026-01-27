Зеленски сложи на масата темите за среща с Путин

Украинският президент Володимир Зеленски сложи на масата темите, които е готов да обсъжда с руския си колега Владимир Путин. Той иска двамата да разговарят териториалните въпрос, както и статута на Запорожката атомна електроцентрала, заяви украинският външен министър Андрий Сибига. Президентът Зеленски е готов да се срещне с Путин и да обсъди тези въпроси специално за да ги разреши, каза още Сибига.

Украинският дипломат № 1 обясни, че Киев очаква подписването на 20-точковия мирен договор. Според него дискусията зависи от редица особено чувствителни въпроси, свързани с тези две горещи теми.

След очакваната среща в Абу Даби между делегациите на Русия, Америка и Украйна се очаква и срещата на върха. Както съобщи вече Axios Зеленски и Путин е възможно да се видят още през февруари след допълнителния кръг от преговори в Обединените арабски емирства. Наскоро прессекретарят на Путин Дмитрий Песковсъщо обяви готовността на Кремъл за среща със Зеленски.

