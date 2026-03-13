Тръмп: Путин помага малко на Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че според него руският президент Владимир Путин може да оказва известна помощ на Иран във войната му срещу Съединените щати и Израел.

Изявлението беше направено по време на радио интервю с водещия на Fox News Брайън Килмийд, предаде CNBC News (Си Ен Би Си Нюз).

Коментарът идва около седмица след като Тръмп реагира остро на въпрос на репортер от Fox News относно евентуална руска подкрепа за Иран.

По време на интервюто Тръмп бе попитан дали е възможно руският президент да помага на Иран.

"Мисля, че може би им помага малко, да", отвърна американският президент.

"Предполагам, че той вероятно смята, че ние помагаме на Украйна, нали", попита Тръмп.

Изказването му идва на фона на засилено напрежение около конфликта в региона и спекулации за възможна подкрепа от страна на Русия за Техеран.

