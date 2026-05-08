Компании трупат милиарди от войната в Близкия изток

Докато милиони семейства по света усещат как войната между САЩ, Израел и Иран изпразва портфейлите им, някои корпорации преживяват истински финансов златен дъжд.

Скокът на цените на петрола, хаосът по борсите и паниката на инвеститорите превърнаха кризата в машина за печалби за определени сектори. Докато домакинства, фирми и цели държави броят щетите, гиганти от енергетиката, банковия сектор, отбраната и зелената енергия отчитат рекордни приходи.

Петролът отново е цар

Най-големият икономически удар от конфликта дойде от скока в цените на енергията. Причината – фактическото блокиране на Ормузкия проток от Иран, през който преминава близо една пета от световния петрол и газ.

Резултатът: цените на енергията полудяха, а най-големите петролни компании започнаха да печелят от всяко ново сътресение на пазара.

Сред големите победители са европейските енергийни гиганти, чиито търговски подразделения се възползват от резките ценови движения.

Shell отчете печалба от 6,92 милиарда долара за първото тримесечие, над очакванията на анализаторите.

Френският гигант TotalEnergies също регистрира сериозен скок – близо една трета ръст на печалбата до 5,4 милиарда долара само за първите три месеца на 2026 г.

Американските колоси ExxonMobil и Chevron отчетоха по-слаби резултати спрямо миналата година заради проблемите с доставките от Близкия изток, но все пак надминаха прогнозите на Уолстрийт и очакват още по-високи печалби през следващите месеци, съобщава BBC.

Банкерите обичат хаоса

Когато светът се паникьоса, банките започват да търгуват.

Големите американски банки отчетоха огромен ръст на печалбите през първото тримесечие на 2026 г. Само шестте най-големи банки на Уолстрийт са генерирали общо 47,7 милиарда долара печалба.

Сред тях са Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo и JPMorgan Chase.

Причината е проста – инвеститорите масово прехвърлят пари от рискови активи към „сигурни убежища“, а бурните движения на борсите генерират рекордни обеми на търговия.

Според анализатори именно страхът от ескалация е довел до истинска търговска истерия – едни разпродават в паника, други купуват „на дъното“, а банките печелят и от двете страни.

Оръжейните компании – вечните победители

Всяка война има своите неизменни финансови шампиони – оръжейните корпорации.

Експерти посочват, че конфликтът е разкрил сериозни пробойни във въздушната отбрана на много държави и е ускорил инвестициите в ракети, противодронови системи и военна техника.

BAE Systems вече обяви, че очаква силен ръст на продажбите и печалбите през 2026 г. Компанията произвежда компоненти за изтребителите F-35 и се възползва от увеличените военни бюджети.

Още по-впечатляващи са резултатите на американските гиганти Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman, които отчитат рекордни поръчки още през първото тримесечие.

Инвеститорите обаче вече започват да се притесняват, че акциите в отбранителния сектор са поскъпнали прекалено много и може да се надува нов балон.

Зелената енергия също печели

Парадоксално, войната дава мощен тласък и на възобновяемата енергия.

Страхът от зависимостта от петрол и газ кара държави и инвеститори да се обръщат към соларни панели, вятърни паркове и електромобили.

Американската компания NextEra Energy е сред големите победители – акциите ѝ са скочили със 17% от началото на годината.

Датските вятърни гиганти Vestas и Ørsted също отчетоха силен ръст на печалбите.

Във Великобритания Octopus Energy съобщи за истински бум в продажбите на соларни панели и термопомпи. Само след края на февруари търсенето на соларни системи е скочило с 50%.

А поскъпването на горивата допълнително ускорява интереса към електромобилите, като китайските производители се възползват най-агресивно от новата вълна.

